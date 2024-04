Vítěz Fico. Hlasovali slovenští voliči skutečně pro Pellegriniho?

Bylo by překvapením, pokud by si šéf slovenské vlády vítězství nereklamoval pro sebe, a nebral to jako potvrzení své vlády, která zastavila boj proti korupci. I když se během volební noci objímali, Fico s Pellegrinim se v lásce nemají.

Navenek budou držet dekorum, nový prezident se ale může dostat do situace, kdy bude jeho váha závislá na tom, jaký životní prostor mu Fico dá. Pellegrini po zvolení uvedl, že čelil nejšpinavější kampani, kterou za roky v politice zažil. Už nedodal, že s těmi, co ji proti němu vedli, sedí jeho strana už přes půl roku ve vládě.