Suchý a nemastný vnitřek výfuku je důkazem, že filtr pevných částic je nevymontovaný a funkční. Pokud je to jinak, auto vůbec nekupujte. | foto: Roman Švidrnoch, MF DNES

Názor

Máme už objednat parte na spalovací motor? Sdělilo by toto: „V roce 2035 v Evropské unii zesnula auta se spalovacími motory. Odpočívejte v pokoji.“ Ale to by bylo předčasné, neboť klíčové body klimatického balíčku v Evropském parlamentu ve středu neprošly (zpoplatnění emisí z vytápění budov a dopravy), další byly odloženy (což lze vykládat jako ústup před porážkou) a agenda spalovacích motorů se řešila zvlášť.