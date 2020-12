Nemocná je společnost i doba

BORŠOV NAD VLTAVOU Naše hrdá, pyšná společnost se potkala s něčím, co si neuměla představit, co bylo dosud opečováváno jen autory sci-fi literatury a scénáristy filmů stejného žánru – se světovou pandemií. Česká kotlina se s něčím podobným naposledy potýkala před sto lety, ale španělskou chřipku trumfly hrůzy Velké války (asijská chřipka na konci 50. let a hongongská chřipka na konci 60. let se rozbily o železnou oponu). Naše obec se s pandemickou situací naposledy setkala v roce 1713. Morovou ránu přečkala a poděkovala podobně jako České Budějovice: naši předci vzdali hold Panně Marii Budějovické, ochranitelce, vybudováním kapličky při cestě do krajského města v roce 1718.

Svět lajků, bezobsažného sdílení a zdigitalizování snad úplně všeho se obává pouze toho, co je vidět. V moři si všichni myslíme, že nás čapne žralok, v Africe na nás skočí lev a v Indii nás uštkne kobra. Odmítáme roušky, vždyť vir není vidět a nám se přeci nemůže nic stát, svoboda se pro mnohé 30 let po otočení kormidla smrskla do otevřené hospody. Na jaře při prvním setkání s covidem – 19 jsme okamžitě nabídli našim starším spoluobčanům a všem lidem, kteří to potřebují, pomoc v podobě nákupů a rozvážení roušek, místostarostka jezdila s penzisty na nákupy, hasiči rozváželi roušky a čerstvé pečivo darované nedalekou pekárnou. Zároveň jsme si uvědomili, že poprvé v historii v naší severní civilizaci nikdo není ohrožen bezprostřední smrtí hladem, ale začíná trpět duše, psychika našich občanů není odolná, kdo netrpí depresí, nestěžuje si, nehledá viníka, tak je tak trochu zvláštní, a proto jsme prostřednictvím obecní mailové komunikace (skoro 800 mailových adres) napsali více než třicet zpráv – Deník z U-Boot C-19. V mailech jsme nabízeli pomoc, předávali důležité informace, posilovali morálku ponorkové posádky motivačními hesly k přemýšlení, v historických ohlédnutích jsme připomínali předchozí generace, které to s hadrovými zobáky na obličejích a malováním vápenných křížů na dveře nakonec zvládly také. Zveřejnily jsme jednoduchý krizový Pandemický plán obce, aby se nikdo necítil opuštěn. Obecní úřad byl každý den otevřen, protože kapitán nikdy neopouští svou loď, posádku. V průběhu dvanácti měsíců jsme vybudovali tři nová multifunkční hřiště, v létě uspořádali těžký závod paddleboardů na Vltavě – Zlatka-Boršov, střeleckou soutěž vzduchovkářů – Boršovský masakr a těžký krosový běh ReuterRun. Soutěží se zúčastnilo více než tři sta dětí a dospělých. Podzimní úder covidu – 19? Mnohem horší situace, ale nefňukáme, hlady nikdo neumírá. Dále nabízíme nákupy našim seniorům. Trpělivě na obecní mailové komunikaci vysvětlujeme, že na jisté mapě jsou u naší obce uváděny o celý řád chybná data, že kdybychom měli přes čtyři sta nakažených spoluobčanů, tak nás v protichemických oděvech navštíví sám premiér s ministrem zdravotnictví. Netrpí žaludek, ani žíznivá hrdla, ale duše, a tak jsme letos posílili vánoční výzdobu: čtyři ozdobené vánoční stromy, osvětlený most a hlohové stromořadí a poprvé část zrevitalizovaného zámeckého parku s pomníkem vojáků z Velké války. Také jsme se rozhodli vydat pěkně tučný Boršovský zpravodaj, celkem 32 stran, přičemž jsme se záměrně vyhnuli covidové tématice dle poučky vojenských taktiků: Setkáš-li se s místem odporu, obejdi ho. Občané obcí a měst, všichni lidé u nás musí vědět, že v tom nejsme sami, že celý svět hledá cestu, jak z toho ven, jak tento problém vyřešit. Krásný nový rok 2021 s vědomím, že to jednou bude za námi. Posílám kapličku z roku 1718 s Pannou Marií Budějovickou, pečlivě restaurovanou přesně po 300 letech. Byla postavena jako poděkování za překonání morové rány. Jan Zeman, starosta Boršova nad Vltavou, PRO Boršov