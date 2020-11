Dluhy by měly jít ze sociálních dávek

MILETÍN (Královéhradecký kraj) Ročně se celková částka dluhů obci vyšplhá až na částku kolem osmdesáti tisíc korun. Nejčastěji se jedná o peníze za svoz komunálního odpadu.

Řešení této problematiky jsme před časem řešili tak, že jsem jména dlužníků vyvěsil na úřední desce, ale dostal jsem 10 tisíc pokuty od Úřadu na ochranu osobních údajů. Došlo mi, že touto cestou to nepůjde. Proto jsme zavedli nové tvrdé opatření: neplatiči nyní nemají od Miletína žádné výhody. Obec například zadarmo rozváží občanům písek, drť, cement nebo jim půjčuje různé nářadí či přistaví kontejner, dlužníci ale mají smůlu. To samé, když přijdou a něco potřebují. Nechám si je zavolat a vyprovodím je.

Zákaz vstupu do hospody?

Dokonce jsme uvažovali, že bychom jim zakázali vstup do místní hospody. Jenže to by nakonec ztratilo smysl, protože do hospody stejně nemohou – dluží i tam. Stejně tak v infocentru. Jsou to lidé, kteří z devadesáti procent jen čekají na dávky, které rychle utratí, měsíc žijí na dluh a rozbíhá se nekonečný kolotoč. Miletín má 940 obyvatel, mluvím teď zhruba o 30 z nich, to jsou dlužníci, stále stejní lidé.

Je obrovský nesmysl myslet si, že z těchto osob dokážeme peníze vydobýt, Nemáme jim ani co vzít. Proto nenajímáme exekutory, za které bychom navíc museli zaplatit veškeré náklady…

Nejdřív zaplať!

Navrhuji jednoduché řešení: Pokud je někdo na sociálních dávkách, pobírá od státu určitou mzdu, tak by z těch dávek měly být co nejdříve zaplaceny povinné položky, jako je elektřina, plyn, voda, oběd dětí ve škole, poplatky za odpad. Až potom, co zbude, by měli mít lidé na útratu. Tak to ale bohužel nefunguje. Potom děláme sbírky dětem na školní obědy, protože rodiče peníze raději prokouří, propijí a prohrají v automatech. Ideální by bylo také to, aby si každý sám domluvil s firmou svoz odpadů, jako třeba když odebíráte elektřinu nebo vodu. Bylo by vše zjednodušilo, protože firmy mají větší možnosti než obce.

Obce prostě mají velmi malé páky z dlužníků něco dostat, takže dluhy rostou. A doplácejí na to ostatní. Nedávno jsem všem neplatičům posílal doporučeně platební výměr, ten ale zabral spíš na lidi, co zapomněli zaplatit, tedy na ty, kteří platit chtějí. Nepomohla ani předžalobní upomínka. Tito lidé dobře znají svoje práva, ale povinnosti ne.