V boji nám musí pomoct vlastní disciplína

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Na jaře, v prvních týdnech a měsících epidemie se vzedmula obrovská vlna solidarity, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Na stejnou vlnu se musíme dostat i nyní, protože jen tak situaci zvládneme. Boj s koronavirem musíme vybojovat razantně a rychle a jen díky vlastní disciplíně se to může podařit.

Zvládnutí situace je na nás všech. Rád bych proto oslovil všechny občany a vyzval je k maximální pečlivosti a ohleduplnosti. Jedině tak, že každý z nás jako jednotlivec a následně všichni společně budeme důsledně dodržovat hygienická pravidla a jednotlivá opatření, můžeme zabránit dalšímu šíření epidemie, resp. zmírnit ten nápor na naše zdravotnictví. Moc dobře si uvědomuji, jaký zásah do našich životů opatření a nařízení představují, kolika lidem způsobují nejen nepohodlí, ale mnohdy i existenční problémy. Ale jiná cesta není. Vidíme zhoršující se situaci v celé zemi i u nás na Náchodsku, které se během uplynulých týdnů obarvilo na pandemické mapě nejvíce do červena.



Jako město se do řešení situace aktivně zapojujeme a snažíme se včasnými kroky pandemii zvládnout. Na jaře se nám podařilo ochránit ty nejohroženější a nejzranitelnější, a to je naším úkolem i nyní. Proto průběžně vybavujeme ochrannými prostředky zaměstnance našich organizací, městského úřadu, sociálních služeb a dalších zařízení. Pokud to bude situace vyžadovat, jsme připraveni vyčlenit na další mimořádné údaje část rozpočtu města.



Rád bych také touto cestou poděkoval všem, kteří stejně jako na jaře, projevují obrovskou vlnu solidarity. Ať už realizací nákupů pro naše seniory nebo pomocí našim zdravotníkům, na které je tlak doslova enormní. Je skvělé, že se takřka okamžitě znovu zvedají iniciativy v podobě šití roušek, pečení pro zdravotníky nebo hlídání dětí záchranářů. Moc si toho vážím! Jen společně to opět zvládneme!