Zmodernizovaný sběrný dvůr opět jede naplno

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Uklizené ulice, čistá veřejná prostranství i zeleň jsou vizitkou každé obce a nejen starostové a lidé ve vedení města a jeho službách, ale všichni obyvatelé by měli mít zájem, aby jejich město bylo hezké a zářilo čistotou.

Bohužel ale se stále mezi námi najdou tací, kteří aby si ušetřili pár kroků ke kontejneru nebo cestu do sběrného dvora, zahodí odpad, kde se jim zlíbí. I přesto, že je naštěstí takových lidí minimum, nedodržování pravidel přidělává práci nám všem a město to stojí peníze navíc.

Dlouhodobě se setkáváme s tím, že lidé například do kontejnerů na tříděný odpad hází nevhodné věci, které do nich nepatří, nebo vznikají černé skládky v jejich okolí. Lidí často například kusy nábytku nebo rozbité elektroniky prostě vedle kontejnerů odloží. Někdy je to z nevědomosti, že se dopouštějí přestupku, ale často je to pouze z čisté pohodlnosti likvidaci odpadu řešit správným způsobem. Přitom je možné využít speciálních velkoobjemových nebo odpad bezplatně odvést do sběrného dvora. Ten náchodský prošel v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí a byl znovu uveden do provozu na konci srpna.

Likvidace černých skládek a úklid nepořádku kolem popelnic samozřejmě znamená i finanční výdaje pro město. Velkou pomocí je tým zaměstnanců úřadu, lidí z veřejně prospěšných prací, kteří jsou schopni reagovat na jakýkoli podnět občanů neuvěřitelnou rychlostí. Na pořádek mohou upozornit jak sami obyvatelé, tak samozřejmě na čistotu v Náchodě dohlížejí strážníci a když je třeba, naši „jednotku“ vyšlou na místo.

Vyhazování odpadu mimo vyhrazená místa je přestupkem proti veřejnému pořádku a hrozí za něj nemalá pokuta. Bohužel ani hrozba finanční sankce v některých případech nefunguje. Já ale doufám, že stejně tak jako jsme se naučili odpad třídit, se postupně zbavíme i tohoto nešvaru, aby naše města byla krásná a čistá.