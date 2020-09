Léto bylo nabité prací i zábavou

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) I přesto, že mnozí z nás museli změnit své původní prázdninové plány, věřím, že jste si všichni užili léto naplno. Ač jsme museli oželet některé tradiční velké akce nebo cestu do vzdálenějších destinací, myslím, že i tak se našlo mnoho zajímavých aktivit, které nám umožnily trochu vydechnout a odpočinout si od každodenního shonu a starostí.

Ti, kteří se rozhodli zůstat v Náchodě nebo naopak během svých letních dovolených naše město navštívili, měli možnost zde strávit příjemné dny, ať už přímo ve městě nebo v jeho okolí. Například náchodský zámek připravil výstavu „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník“, sportovní fanoušci mohli vyrazit na další ročník Běhu Náchod-Dobrošov, nechyběla ani oblíbená letní koulovačka na koupališti v Náchodě, proběhlo tradiční žehnání chleba u příležitosti Svatovavřinecké pouti a mnoho dalších akcí. Jsem rád, že ani v letošním roce si návštěvníci nenechali ujít také CZ-PL festival, v rámci kterého jsme mimo jiné přímo na náměstí v Náchodě opět měli možnost ochutnat skvělé dobroty z polské kuchyně.

Okolí Náchoda nabízí také řadu možností odpočinku v přírodě. Věřím, že mnozí z vás, stejně jako já, například strávili příjemné teplé dny u našeho „východočeského moře“ Rozkoš. Já jsem tam s přáteli vyrazil na ryby a byly to dva báječné dny.

Samozřejmě jsme také přes léto v Náchodě pilně pracovali. Pustili jsme se do realizace řady oprav a investic. Tou největší akcí je zahájení revitalizace zámeckého kopce. Opravila se ale také řada chodníků a silnic, pokračovaly práce na stavbě nového mostu v Bělovsi, zmizelo nevzhledné torzo bývalé vrátnice v areálu Tepny, odstartovali jsme modernizaci dětského dopravního hřiště, investovali jsme do úprav ve školách a mnohé další. Zkrátka řečeno, léto v Náchodě bylo nabité prací i zábavou a já už se těším, co nového nám přinesou podzimní dny.