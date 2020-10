Máme tři záchranné brzdy na horské dráze

PRAHA 10 V březnu jsme nasedli na pořádně rychlou horskou dráhu. V souladu s vládními nařízeními jsme se v preventivně-bezpečnostních opatřeních dostali až k pomyslnému vrcholu. Pak následoval letní pád směrem k „normálnímu“ životu. Už tehdy jsme ale měli neblahé tušení, že po rovině dlouho nepojedeme. A tak jsme dělali vše pro to, abychom se na ten kopec, který je po minulém čtvrtku opět strmější, připravili. Co konkrétně? A na koho a co se můžu spolehnout?

Zásoby. Nedostatek roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků bylo velkým celorepublikovým tématem prvních dnů a týdnů pandemie. Tento problém se na Desítce podařilo vyřešit, a to i díky nasazení ze strany mých spolupracovníků a díky obrovské vlně solidarity ze strany našich občanů a organizací. Dokázali jsme proto nashromáždit víc ochranných pomůcek, než bylo aktuálně potřeba. A tak jsme je začali ve velkém naskladňovat. Momentálně máme pro náš úřad i všechny příspěvkové organizace – zejména základní a mateřské školy a zařízení pro seniory – zásoby přibližně na dva měsíce. Jestliže budou ubývat, jsme připraveni náš sklad průběžně doplňovat.

Tým. Podle zákona řídím krizový štáb. Je složený z mých kolegů z radnice i integrovaného záchranného systému. Právě posílení spolupráce s jeho zástupci považuji za jedno z velmi důležitých pozitiv celého negativního období. Stejně jako zjištění, že zaměstnanci našeho úřadu zvládají plnit složité úkoly pod enormním tlakem. Ať už se týkají celkového bezpečnostního managementu, správy naší budovy, sociální oblasti nebo školství. Poznala jsem, na které z nich je stoprocentní spolehnutí. Dobrovolníci. O vlně solidarity už jsem psala. Věděla jsem samozřejmě, že u nás máme spoustu aktivních sousedů a sdružení. Přesto ráda přiznávám: tak obrovskou podporu jsem na jaře nečekala. Na náš apel reagovalo přes 160 dobrovolníků a spolupracovali jsme s celou řadou organizací. Když skončila jarní vlna koronaviru, oslovili jsme všechny, zda jsou připraveni „do akce“, pokud by se situace opakovala. Máme tedy k dispozici síť skvělých obětavých lidí, kteří mohou distribuovat pomůcky, dojít lidem z ohrožené skupiny na nákup nebo třeba na vycházku se psem. Někteří pomáhající se s těmi, jimž pomoc poskytovali, dali rovnou spontánně dohromady. Z toho mám obrovskou radost. V nadcházejících dnech, týdnech a měsících se může stát ledasco: pokračující úpravy chodu radnice a dalších našich organizací nebo třeba i jejich úplné zavření. Potřeba adresné pomoci našim občanům při každodenních těžkostech. Budeme zcela jistě opět řešit velké množství konkrétních případů, které pro nás budou nové. Za více než půlrok bezprecedentního režimu, v němž se celá naše republika nachází, jsme se však hodně naučili. A ověřili jsme si, že zvládnout lze i situace, které jsme si do té doby ani neuměli dost dobře představit. Máme zásoby, tým vytvořený kolem krizového štábu a síť dobrovolníků a pomáhajících organizací. Máme tři záchranné brzdy, které budeme používat, ať se bude dít cokoliv. Společně to zvládneme! RENATA CHMELOVÁ, starostka Prahy 10, VLASTA