Nepřestávám myslet dopředu!

PRAHA 10 Koronavirus změnil mnohé. V mém životě, i v práci starostky. Zněkolikanásobil mi operativu. Donutil mě řešit situace, které jsem si před jeho příchodem uměla stěží byť jen představit. Potvrdil mi, jak zásadní je spolupráce – s kolegy na radnici, s organizacemi na Desítce, s aktivními a obětavými sousedy. Pro mě je ale spíš důležité, co utlumit nedokázal: koncepční práci na rozvoji naší městské části.

Jak na jaře, tak nyní, jsem se ze všech sil snažila a snažím nejen bezprostředně chránit zdraví našich občanů, přijímat nezbytná opatření a podílet se na vymýšlení stále účinnějších preventivních postupů, ale nezapomínat ani na to, co bude, až virový nepřítel svůj atak zmírní natolik, že se budeme moci pozvolna navracet k „běžnému“ životu.



Proto jsme ani v těžké době nerezignovali na přípravu střednědobých i dlouhodobých projektů pro rozvoj Desítky, na jejich prezentaci našim obyvatelům a diskuze s nimi. Na přelomu léta a podzimu jsme rozjeli dvě „terénní“ aktivity, které jsou – troufnu si říct – na úrovni měst a městských částí když ne unikátní, tak velmi ojedinělé.

14. září jsme otevřeli plánovací kontejner. Ten stál před nákupním centrem Eden a my, zástupci vedení, jsme spolu se zaměstnanci úřadu a odborníky představovali detaily projektu rekonstrukce radnice a záměr renovace jejího okolí.

24. září jsme přidali Strategii Tour. Náš stánek se postupně objevil na pěti místech Prahy 10 a my jsme lidem vysvětlovali, co chceme dělat pro rozvoj a zvelebování jejich lokalit. Vycházeli jsme přitom ze Strategického plánu udržitelného rozvoje; dokumentu, na němž výrazně participovali naši občané, stejně jako experti na jednotlivé oblasti, a který letos v květnu schválilo naše zastupitelstvo.

Obě aktivity jsme ukončili, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci, předčasně, i tak jsme se ale stihli potkat s celkem 1 400 lidmi. Získali jsme celou řadu podnětů, vedli velké množství plodných diskuzí. To všechno bezpečně venku, za dodržování veškerých preventivních opatření.



Možná vám připadá, že psát v současné době o strategiích do budoucna není vhodné, já si ale myslím pravý opak. Jsem přesvědčena, že jako starostka musím stíhat jak řešit aktuální situaci, tak myslet na to, co bude.



A o to se ze všech sil snažím. Nechci koronaviru za žádnou cenu dovolit, aby mě připoutal pouze k přítomnosti, a sebral mi čas na budoucnost. Politik by se totiž podle mě měl chovat stejně, jako šachista:



Myslet několik tahů dopředu.