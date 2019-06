Řidiči, u nás na jihu se obrňte trpělivostí

VRÁTO (Jihočeský kraj) Pomalu se nám blíží doba prázdnin, se kterou jsou již pravidelně spojeny opravy a rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí, a to jak u nás ve Vrátě, tak i v přilehlém krajském městě Českých Budějovicích.

Když k tomu všemu připočteme zahájenou výstavbu dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice, mají se nejen obyvatelé naší obce na co těšit, a to jak v dobrém, tak i ve špatném. Vlna různých dopravně inženýrských opatření zamotá hlavu nejenom našincům, zvyklým hledat i ty nejnemožnější zkratky, jimiž by projeli z jedné strany naší českobudějovické pánve na druhou, ale hlavně dovolenkářům, kterých pravidelně rok co rok do jižních Čech přijíždějí tisíce. Těm doporučuji obrnit se na dobu minimálně tří až čtyř let velikou trpělivostí, vzhledem k tomu, že jim jízdy, obzvláště ty směrem ze severu na jih a zpět, ukrojí z dovolenkového času určitě nějakou tu hodinu.

Již dnes vím, že zmiňovaná výstavba dálnice D3 a s ní spojené přesuny zeminy a stavebních hmot způsobí, že většina letních dnů nebude poklidně ospalá, ale právě naopak, spíše pracovně bouřlivá. Představa, že tisíce tun hlíny se musí z úseku 0310/I, kde je jí nadbytek přesunout na úsek 0310/II, kde je jí zase nedostatek, ze mě dělá amatérského meteorologa, který denně sleduje vývoj počasí. Proč? Protože, když je dlouhodobé sucho, máme tu zvýšenou prašnost a občané si stěžují, že nemohou větrat, sušit prádlo, a steaky jim křupou mezi zuby, a naopak v případě dešťů, jsou tu zase znečištěné komunikace, zvyšuje se riziko dopravních nehod a podobně. Bohužel bez těchto nepříznivých dopadů se stavba takového rozsahu prostě neobejde. Může nás jen těšit, že se během pár let situace zlepší. Spolu s plánovanou výstavbou protihlukových stěn, na které bude nově navazovat, v což pevně doufám, nová občanská vybavenost, se dopravní situace v našem katastru změní k lepšímu. Přiznávám se, že si ve skrytu duše přeji, aby celkovou rekonstrukcí prošla i krajská komunikace II. třídy číslo 634, která navazuje na naše místní komunikace. Ty již jsou ve většině případů po rekonstrukci anebo v nejbližších letech rekonstrukcemi projdou. Pak se s chutí budeme moci pustit i do jiné činnost, kterou bude třeba výstavba nové budovy obecního úřadu.

Závěrem bych chtěl poděkovat Policii České republiky, která v posledních měsících posílila dopravní hlídky, jež několikrát projíždějí po krajské komunikaci vedoucí přes katastr naší obce. Znatelně tak ubylo nebezpečných dopravních situací, a to především v místech přechodů pro chodce a v místech, kde stojí zastávky MHD.

A na závěr malý apel. My všichni řidiči si musíme uvědomit, že při nižší rychlosti vzniká menší otěr pneumatik, ale i vozovky, brzdových obložení a destiček, čímž se do ovzduší dostane i méně jemných částeček prachu. I tímto nepatrným přispěním každého účastníka dopravního provozu zlepšujeme kvalitu ovzduší ve svém nejbližším okolí.