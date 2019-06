Nejdříve Husfest a poté lampiony

HUSINEC (Jihočeský kraj) Hlavní kulturní a společenská událost roku, výročí upálení Jana Husa, se nám opět přiblížila a já se těším, že se opět setkám s našimi občany a hosty. Technické a programové přípravy vrcholí.

Letošní ročník bohužel kromě veder ztíží i oprava naší hlavní komunikace. Proto jsme byli nuceni přesunout program plánovaný na 6. července z náměstí do dolního parku, kde budou na kolbišti tradiční stánky, na pódiu vystoupí dopoledne dvě dechové kapely a v druhé části parku budou pouťové atrakce. Na zahradě Centra mistra Jana Husa bude připraven program pro nejmenší. Na stejném místě pak nakonec i oslavy vyvrcholí, tentokráte novinkou, koncertem světově proslulého Stamicova kvarteta, které nám představí tvorbu Franze Schuberta, konkrétně Smyčcový kvintet C dur. Na celý program je samozřejmě vstup zdarma. Chybět nebude ani tradiční lampionový průvod, jehož účastníci se vydají na pouť k Husovu rodnému domu. Hlavní program doplní bohoslužby za účasti zástupců všech církví.

H u s o v ý m oslavám bude předcházet dvoudenní Husfest, jehož zavedené podoby se omezení nijak nedotknou. Věříme, že v široké paletě účinkujících si každý najde to své, co mu udělá radost. Vstupenky na rodinnou akci lze koupit za zvýhodněnou cenu předem, a to na městském úřadě, kde budou k dostání za 250 na oba dny.

Pořádek při akci budou také letos zajišťovat naše technické služby. Jak už to bývá, problémy vznikají zase zanikají a troufnu si říct, že s pořádáním oslav již máme dlouholeté zkušenosti.

Památku mistra Jana Husa si samozřejmě nepřipomínáme jen v těchto dnech. O Husův rodný dům, v němž sídlí památník, se stará Církev Československá husitská. Po celý rok k nám proto přijíždějí turisté, aby si připomněli památku tohoto myslitele a na stěně památníků si přečetli i slova Papeže Jana Pavla II., jimiž se ústy katolické církve omluvil za Husovo upálení. Letos zde navíc přibyla velmi zdařilá expozice určená nejmenším návštěvníkům.