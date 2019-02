V Kohoutově máme průvody hned dva

KOHOUTOV (Královéhradecký kraj) V naší obci tento rok oslavíme již 13. ročník masopustního Kohoutovského veselí. Při vzpomínkách na první karneval, uspořádaný za pomocí party nadšenců divadla Julie a spol., jsem netušil, že se k nám tato tradice vrátí a bude patřit k jedněm z nejoblíbenějších.

Masopust, období hodování a zábavy před přísným velikonočním půstem, který ne vždy dodržujeme, se u nás slaví vždy třetí únorovou sobotu.



Akce začíná po obědě, kdy z obou konců obce vyrážejí dva maskované průvody pod taktovkou kohoutka a slepičky, hlavních maskotů této akce. Jsme obec dlouhá, německého původu, a tudíž bychom jedním průvodem vše neobsáhli. Průvody jsou doprovázeny živou hudbou, která hraje do kroku a také do zpěvu. U každého domu podél cesty se průvod zastaví, zazpívá a za odměnu je bohatě pohoštěn, takže už během cesty není nouze o různé dobroty a malá kořalka často zahřeje v mrazivém dnu.

Každoročně pořádáme zabíjačku, takže ani při odpoledním veselí nikdo nestrádá. Vzhledem k současné právní legislativě se ale v současnosti již ani na vsi nesetkáme se zabíjačkou podle obrázků Josefa Lady. Po spojení obou karnevalových průvodů vedených slepičkou a kohoutkem nastává bujaré veselí. Nejprve se vyhodnotí nejlepší masky v různých kategoriích, vyhodnocují se skupinky, jednotlivci, zejména pak děti mají velkou radost. Následuje loutkové divadelní představení a vše je zakončeno tancovačkou před úřadem. Protože není v obci zařízení s velkým sálem, vše se odehrává v budově obecního úřadu a ve vytápěném stanu před ní. V tento den v obci mají masky vládu nad vším.

V dnešní uspěchané době je příjemné vidět, kolik lidí přijde v maskách a nevadí jim udělat si legraci sami ze sebe. Těší mě, že se stále najdou ti, kterým jde o to vídat se sousedy, pobavit se i jinak než přes sociální sítě. Myslím, že nám v obci se to daří, a to nejen únorovým masopustem, ale i spoustou dalších akcí, které nás spojují.