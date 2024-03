Zdánlivě samozřejmá odpověď je to, že je to simulace vymyšlená proto, aby se navenek nebo uvnitř země lidem zdálo, že Rusko je fungující demokracií. Ostatně zhruba od začátku století je to takový světový trend. Demokracie byla v módě, patřila k vyspělému světu a lidé si zvykli na to, jak vypadají demokratické volební procedury.