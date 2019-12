VLACH: Ruští démoni. O kolaboraci Rusů s nacisty musíme mluvit

PRAHA Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dokázal bez jakékoli přípravy vytočit moderátory diskusního pořadu v ruské televizi, který chystají celé týmy lidí. Stačilo chtít stavět pomník vlasovcům, dělat grimasy a připomenout masakr polských důstojníků provedený ruskou tajnou policií v Katyni a pakt Molotov–Ribbentrop, spojenectví Sovětského svazu s nacistickým Německem na začátku druhé světové války.

A pak to jelo. Novotný byl utnut, protože říká nesmysly, a my jsme se dozvěděli, jak se na naši historii dívá část ruské společnosti.



„(Českoslovenští legionáři) byli detonátorem, který spustil v roce 1918 v naší zemi občanskou válku,“ hřímal ihned po Novotného vystoupení komunistický poslanec Leonid Kalašnikov. Lídr ruských nacionalistů Vladimir Žirinovskij pak k tomu dodal, že nás Stalin měl v roce 1945 v Evropě okupovat a zpacifikovat. „Všem zavřít huby, aby dodnes mlčeli – a ještě dalších sto let,“ prohlásil.

Kozáci, hilfeři i esesáci

Česko show šokovala, přitom o nic překvapivého nešlo. Žirinovskij je svou příkrostí proslulý a ani myšlenka, že Češi rozpoutali v Rusku občanskou válku, není nová. Slyšel jsem ji už v létě 2018 v muzeu ve Svijažsku nedaleko Kazaně od mladé kandidátky na průvodkyni, která právě skládala zkoušku, přezkušující blahosklonně přikyvovala.

Nijak převratná není ani idea pomníku Ruské osvobozenecké armádě (ROA) generála Andreje Vlasova. V Česku registruje databáze Spolku pro vojenská pamětní místa (Vets.cz) dvacet hrobů či památníků vztahujících se k vlasovcům. V ruském Petrohradu zas v červnu 2016 odhalili pamětní desku finskému vojevůdci Carlu Gustafovi Emilu Mannerheimovi, který vedl v letech 1939 až 1944 válku proti Sovětskému svazu. Sice ji za čtyři měsíce po řadě útoků zase demontovali, ale samotný fakt jejího odhalení o něčem vypovídá.

Starosta Novotný ale rýpl do jednoho mimořádně citlivého tématu, ruské spolupráce s nacisty. Ta totiž narušuje státem budovaný mýtus velkého vítězství nad Německem a zvedá ze židle všechny, kdo mají v Rusku podíl na moci.

Odhaduje se, že s nacisty kolaborovalo kolem milionu sovětských občanů či lidí s původem na území SSSR. Byli to třeba hiwi neboli hilfswilligři, dobrovolní asistenti, již vykonávali pomocné práce v německém vojsku. Byl to ukrajinský schutzmannschaft, proslulý brutálními vraždami Židů a později i Poláků. V roce 1943 dezertovali do lesů a začali vyvražďovat polské ženy a děti ve jménu etnicky čisté Ukrajiny, dnes jsou Kyjevem vynášeni do nebes. Ale ani ruská propaganda, která na ukrajinské frontě střílí kdečím, schutzmannschaft nevytahuje. Moskva má totiž v tomto směru sama máslo na hlavě, protože domácí sbory zvané polizei se v Bělorusku a Rusku také nejednaly v rukavičkách.

Pak je tu Útočná brigáda SS RONA pod velením Bronislava Kaminského (zhruba 15 tisíc lidí), z nichž část se brutálním způsobem podílela na potlačování Varšavského povstání. Nacisté taky rádi využívali neruské národy ze SSSR, především muslimy či Ukrajince, známá je třeba divize SS Halič či podobné jednotky v Pobaltí. Po boku Německa bojovali třeba i kozáci atamana Petra Krasnova, který vedl protibolševický odpor na Donu po roce 1917 a poté ze SSSR emigroval (oběšen v Moskvě roku 1947).

Historii nepřepíšeš

Vlasov začal formovat armádu až koncem roku 1944, když Německu teklo do bot. Nešlo v pravém smyslu o nacistickou formaci. Politickým základem byla Rada pro osvobození národů Ruska (KONR), která vznikla v okupované Praze a měla za cíl zřízení ruského státu koexistujícího s nacisty. Kompromis, kdy nacisté připustili, že si východní národy budou moci spravovat svá území samy, ale nic nezmohl. Jen výrazně zkomplikoval situaci příslušníkům ROA, motivovaným často dostat se z německého zajetí a přežít.

Sověti po válce kolaboranty důsledně trestali. S Vlasovem a jeho lidmi udělali krátký, třídenní proces za zavřenými dveřmi a na jeho konci všechny pověsili. Řadoví vlasovci a ostatní kolaboranti dostávali zpravidla 25 let vězení.

Po pádu komunismu se tabu na kolaboranty mírně uvolnilo, nyní zase přituhuje. Například podnikatel Vladimir Melichov, který zřídil v Moskvě a v Jelanské na Donu muzea připomínající mimo jiné i Krasnova a další s nacisty spolupracující formace, je cílem vytrvalé šikany úřadů. Muzea přesto stále fungují a lákají značné počty návštěvníků.

Melichov tvrdí, že vše bylo součástí historie a tu je třeba nezaujatě ukazovat. Podobný princip platí i pro vlasovce, o nichž je třeba mluvit a zkoumat je. A rozruch kolem Novotného k tomu přitáhl pozornost a názorně předvedl i metody manipulování s historií.