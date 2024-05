Utajená spoluúčast. Ministr Válek by měl vysvětlit, jak to dál s léky bude

Znamená to faktickou likvidaci léků bez doplatku? Možná, lék bez doplatku se vyskytne v pěti baleních v jediné lékárně a v celé republice budou pacienti „cálovat“.

Nemají to náhodou pojišťovny spočítané tak, aby z nás vytáhly ročně magických 4999 korun pod ochranným limitem a pro pacienta v tom nebude žádná výhoda? Nevíme, ministerstvo, již poněkolikáté, navrhuje něco, co veřejně neprezentovalo. I na nezávislého pozorovatele to může působit dojmem levárny upečené tak trochu potají.

Každá podobná změna by měla být dopředu známá, ministerstvo by ji veřejnosti mělo vysvětlit a teprve pak o tom má hlasovat parlament.

Pan ministr Válek se ale s voliči nechce vůbec bavit, asi aby nebyl za hnusného populistu.