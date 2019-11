ZVĚŘINA: Demonstrace, berle pro stonající opozici. Spojení stran s Milionem chvilek na Babiše nestačí

PRAHA Námluvy mezi částí opozice a iniciativou Milion chvilek pro demokracii již začaly. Fakt, že opoziční prominenti byli na sobotní letenské manifestaci hojně přítomni, ještě nic neznamená, ale slova z úst stranických šéfů, slibující plnit přání Mikuláše Mináře a jeho přátel už jsou závazkem. Je to svým způsobem neodolatelné, sejde-li se na jedné demonstraci čtvrt milionu lidí a vy jste představiteli strany, která se sotva dostane do parlamentu. Pro každého opozičního politika to je psychická vzpruha.

Nepopiratelná je i snaha organizátorů nutit politické strany v úpadku do koalic, protože žádný letenský ochránce demokracie nedisponuje třemi hlasy, které by dal u voleb topce, STAN i lidovcům najednou. Pokud by se politici podřídili panu Minářovi, pak by mu přednášeli své návrhy a on by je buď schválil, nebo odmítl. Ale ani to nezaručuje úspěch u voleb. Protože zatím se aktivity demonstrujících a sympatizantů neprojevily na stranických preferencích.



Například Piráti to vědí, nejsou žádní naivové a mají rozhodně ambici stát se velkou stranou, proto sice ústy předsedy Bartoše vyjadřují demonstraci podporu, avšak drží si distanc. Chtějí-li u voleb získat víc než 15 procent, pak musejí voliče lákat, a nikoli odpuzovat. A ačkoli to bude mnoha účastníkům sobotní demonstrace proti mysli, přílišné spojení s Milionem chvilek by dost voličů Pirátů odradilo.



Šéfa ODS Petra Fialu sobota povzbudila v chuti k předvolebním koalicím čili zjevně nepočítá s tím, že by jeho strana mohla uspět jako samostatný politický subjekt a porazit ANO. Pozoruhodná je i Fialova věta „zajistíme, aby v dalších parlamentních volbách nepropadl žádný demokratický hlas“. To znamená, že profesor politologie rozlišuje hlasy na demokratické a nedemokratické. Též jako by sám zapomněl na to, že i jeho rozhodnutím hlasy ODS „propadly“, když strana odmítla jít do koalice s ANO. Totéž se může stát po dalších volbách: jakákoli demokratická strana se může ocitnout mimo vládu a její hlasy „propadnou“.

I představitelům Milionu chvilek je zřejmé, že Andrej Babiš jejich podmínky nesplní, můžeme tedy čekat nové „kreativnější“ protesty. Pokud ale jejich demonstrace , tak jako doposud, neuberou ANO na popularitě, tak se premiér na iniciativu nebude příliš ohlížet.

Příští volby budou na podzim 2020, kdy si máme vybírat nová krajská zastupitelstva a třetinu Senátu. Lze tedy očekávat, že k těmto volbám bude směřovat užší spolupráce aktivistů a opozičních politiků. Trojici „malých“ to může pomoci, ale nese to i svá rizika. Skupina Milion chvilek jsou tak trochu televizní evangelisté a mají sklon situaci vyhrocovat, přehánět, nacházet jednoduchá pseudořešení a vyrábět slogany, což nemusí znamenat automatický přísun voličů.

Opoziční strany prožívají vleklou krizi, nenacházejí proti politice hnutí ANO protihru.

Proto se nyní přimykají k Milionu chvilek, přestože se jedná spíš než o standardní subjekt politiky o poněkud amébovité uskupení, jež výsledky voleb akceptuje, jen když se to hodí. Opoziční politici již připustili, že program Antibabiš nefunguje, a přesto se připojili k marketingové akci, která nic než tenhle program nenabízí.