ZVĚŘINA: Masaj-čeko piráti. Vypněte rádio, ušetříte a zbavíte se smogu

Umělci jsou zlo, Ochranný svaz autorský jsou zloději, takto zní hlas lidu v reakci na počínání našich zákonodárných sborů. Páteční rozhodnutí sněmovny, která nepřijala návrhy Senátu, zachovalo provozovatelům restaurací a obchodů povinnost nadále platit autorské poplatky.

Čeští občané jsou přinejmenším posledních 30 let Masajové autorských práv. Skuteční Masajové se domnívají, že veškerý dobytek na zemi je jejich, středoevropští Masajové si myslí, že veškerá umělecká díla lze okopírovat, stáhnout z internetu či bezplatně užívat. Že to někdo musel vymyslet, nazpívat, nahrát, zahrát, nastříhat..., že u toho musel vynaložit hodně umu a že to stálo hodně jeho invence, času i investic, s tím takový Masaj-čeko nepočítá.

Umělci jsou lehkoživky a natáčet filmy nebo cédéčka je vlastně zábava, tak proč bychom jim měli ještě platit, beztak už mají dost. Že takový postoj je demagogický a že autorská práva reálně existují a mají být chráněna, je jasné každému, kdo se nad problémem hlouběji zamyslí. Je samozřejmě k diskusi, zda ochranné svazy spravují tato práva dobře a spravedlivě. Ale to je jiná píseň.

Podle téhle pokřivené „logiky“ bychom třeba mohli tvrdit, že veškeré dotace pro venkov je třeba zrušit, beztak mají všichni všeho dost, protože si to vypěstují, mají baráky a minimální životní náklady, proč jim dotovat tuhle idylu? Vnímáte absurdnost a lživost tohoto pohledu?

S rozvojem technologií je čím dál těžší hlídat autorská práva, což zjevně škodí především začínajícím a nezavedeným umělcům či představitelům menšinových žánrů. Nechceme-li programově omezovat veškerou autorskou tvorbu, která není určená masám, tedy vyslyšme hlas lidu a neplaťme za nic.

Pokud má majitel hospody či krámku potíže s odváděním poplatku, nechť hudbu jednou pro vždy vypne. Mne jako zákazníka tím jedině potěší, zvukový smog není ani uměním, ani zábavou.