ZVĚŘINA: Pistolníci vpřed. Agrese policistů má podporu plzeňského soudu

PRAHA Násilnické scény z amerických filmů asi mají být napříště zcela vážně součástí instruktáží pro naši policii. Že je to nesmyslné tvrzení? Ale kdeže. Okresní soud Plzeň-město včera rozhodl, že ozbrojený policista Vladimír Slavotínek se nedopustil zneužití pravomoci úřední osoby.

Obžalobě se nepodařilo přesvědčit soud, policii zjevně velmi nakloněný, o tom, že policista, který zastavil policejním mercedesem v civilním provedení jiné auto a s pistolí v ruce z něj s kolegou vyskočil, aby si to s řidičem vyřídili, by se dopustil něčeho trestného. Podle soudu obžaloba policistovi nedokázala, že by řidiče praštil do obličeje, vyrazil mu telefon z ruky a pomocí chvatu se ho pokoušel vytáhnout z auta.

Pro soudkyni Bočkovou byl napadený civilista nevěrohodný, zatímco ozbrojený psychicky labilní muž s policejním průkazem se dopustil pouhé nezdvořilosti. Případ nevyrovnaného agresora, který je údajným elitním policistou, si tak podle paní soudkyně zaslouží jen kázeňské „řešení“. Předpokládejme, že si policista Slavotínek se svým nadřízeným zapláčou nad „kampaní“ médií a drzými civilisty a trest tomu bude odpovídat, pan policista přijde o pár kaček. Ještě že rozsudek není pravomocný a celé to může dopadnout jinak.



Co z tohoto případu vyplývá pro občany? Atmosféra je taková, že poptávka po policajtech mlátičkách je obrovská a soud je ochotně chrání. Občan má na svou obranu jen a pouze videozáznam, protože se policisté vzájemně podpoří a soud jim ochotně uvěří. Z toho, co říká soudkyně, mimochodem vyplývá, že kdyby pistolník nemluvil jako dlaždič, ale jako kultivovaná osoba, pak by byl patrně zralý na pochvalu před nastoupenou jednotkou.

Plzeňský případ je ukázkovým selháním policistů, kteří jakoby neabsolvovali ani elementární výcvik a neprošli žádnými psychotesty. V případě, že nenásleduje adekvátní trest, veřejnost to vyhodnotí po svém a policie i soudy pozbývají důvěry. Což je civilizační regres.