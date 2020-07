ZVĚŘINA: Zaskočeni volbami. Ministerští úředníci prospali jaro a půlku léta

Od března naši zemi sužuje nakažlivá respirační choroba a začíná to mít i politické dopady. Je na místě položit si otázku, zda covid-19 nesnížil mentální schopnosti populace, přinejmenším té v budově ministerstva vnitra na Letné. O druhé vlně nemoci se spekuluje od jara, též bylo od jara jasné, že budeme v říjnu volit do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu.

Bylo by tedy přirozené, aby úřednictvo na příslušném ministerstvu promýšlelo, jak se v takové situaci zachovat, aby bylo umožněno občanstvu konzumovat jeho politická práva.

Proč je dnes ministerstvo a jeho šéf Hamáček zaskočen faktem, že tisíce lidí by nesměly v říjnu volit? Ne, tohle opravdu není spiknutí Hamáčka s Babišem, jehož cílem je demontáž demokracie. To si může myslet jen paranoik postižený spikleneckými teoriemi. Lokální ohniska nákazy a z nich vyplývající izolace občanů mohou podstatně ovlivnit možná jen druhé kolo voleb do Senátu (a to teoreticky, jen ve výjimečných případech).

Ale kdo by si troufl nahlas tvrdit, že výskyt viru a následná karanténa jsou nějakým způsobem plánovány? Kdyby tohle někdo uměl zařídit, tak by byl opravdu takřka všemocný a zmanipuluje volby rafinovaněji tak, aby si toho nikdo z nás nevšiml. Ale to jsme opět na půdě spikleneckých blábolů.

Stát musí umožnit těm, kteří jsou infikováni, aby mohli volit, a to bez ohledu na náklady. Volby jsou totiž jedním z mála politických mechanismů v téhle zemi, které se stále těší absolutní důvěře. Jejich zpochybnění poškozuje všechny zúčastněné politické subjekty a nejvíce stát, který má být garantem jejich regulérnosti.

Volební účast v krajských a senátních volbách není vysoká a letos bude patrně i vinou pochopitelných obav mnohých, zejména starších spoluobčanů z nákazy ještě nižší. Politici a jimi řízený stát by tedy měli usilovně pracovat na tom, aby mohli volit opravdu všichni, kteří chtějí a nemuseli u toho mít pocit, že tak činí s nasazením života.