Nejde o sraz krajní pravice, říká o srazu krajně pravicových stran místopředseda SPD

PRAHA Svátek práce v Nice se nese ve znamení srazu krajně pravicových stran, na němž vystoupí i členové sněmovní partaje Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Místopředseda SPD Radim Fiala však mylně popírá, že by šlo o sraz krajní pravice. „V Nice se neschází krajní pravice, ale evropské vlastenecké politické strany a hnutí prosazující spolupráci evropských národů bez diktátu EU, kterou považujeme za totalitní projekt evropské integrace,“ uvedl v reakci na dotazy serveru Lidovky.cz.

Svátek práce v jihofrancouzském městě Nice společně oslaví francouzská krajně pravicová strana Národní Fronta (FN) a její evropští partneři. Scházejí se údajně ve jménu obrany „identity“ a „svrchovanosti národů“, jak napsala agentura AFP. Zastoupení na srazu bude mít také české hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Jenže zástupci SPD svou účast na akci, na níž vystoupí vedle šéfky francouzské krajní pravice Marine Le Penové také lídři partnerských stran z Nizozemska, Belgie, Polska, Rakouska, Bulharska či Řecka, vysvětlují dosti svébytně.

Bez diktátu EU, říká Fiala

„V Nice se neschází krajní pravice ,ale evropské vlastenecké politické strany a hnutí prosazující spolupráci evropských národů bez diktátu EU, kterou považujeme za totalitní projekt evropské integrace,“ napsal v sms zprávě Radim Fiala, místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu SPD.

Ten zamířil spolu s Okamurou a dalšími lidmi z hnutí do Nice, protože SPD ,stejně jako další strany z frakce, mají na konferenci své stánky k prezentaci. Společnou fotkou z letadla už se v pondělí pochlubili na sociální síti Facebook.

Tomio Okamura - SPD (Facebook) Právě s Radimem Fialou odlétáme na další velkou veřejnou mezinárodní konferenci naší evropské parlamentní frakce největších evropských vlasteneckých stran s Marine Le Pen, Geertem Wildersem a dalšími, tentokrát ve francouzském Nice. Samozřejmě také já vystoupím jménem SPD na podiu před plnou halou příznivců s projevem a budu Vás jako vždy podrobně informovat o celém průběhu. Konference se zúčastní také vedení vítěze únorových italských voleb vlastenecká Lega Norde, vládní rakouští Svobodní Hanse-Christiana Stracheho a další špičkoví evropští vlastenečtí parlamentní politici.



V Nice se neschází krajní pravice, ale evropské vlastenecké politické strany a hnutí prosazující spolupráci evropských národů bez diktátu EU, kterou považujeme za totalitní projekt evropské integrace. Ve svém vystoupení upozorním na mediální totalitní kampaň, která se snaží vlastenectví nálepkovat jako fašismus. Tato kampaň má zakrýt skutečný nástup fašistických a neomarxistických sil ohrožujících mír a svobodu evropských národů. Naše strany a hnutí budou v Nice hodnotit nepochybné politické úspěchy dosažené v roce 2017 a otevřeme rozpravu nad přípravou voleb do euro-parlamentu. Přeji hezký den To se mi líbí (42)Komentáře (6)

Ostatní zástupci strany, včetně Okamury, na dotazy redakce k srazu krajní pravice vůbec nereagovali. A to i přesto, že si Okamura na Facebooku postěžoval, že česká média takovou událost opomíjejí.



Konkrétně uvedl následující: „Samozřejmě také já vystoupím jménem SPD na podiu s projevem a budu Vás jako vždy podrobně informovat o celém průběhu, jelikož na rozdíl od stovek největších světových médií, budou naší konferenci česká média jistě jako vždy ignorovat“. Sám přitom na dotazy redakce k jeho plánovanému vystoupení vůbec nereagoval.



Tomio Okamura a Radim Fiala.

Ve výčtu témat a idejí SPD, které zazní na srazu krajní pravice, tak Fiala pokračoval sám. „Tomio Okamura ve svém vystoupení upozorní na mediální totalitní kampaň, která se snaží vlastenectví nálepkovat jako fašismus. Tato kampaň má zakrýt skutečný nástup fašistických a neomarxistických sil ohrožujících mír a svobodu evropských národů,“ doplnil.

Strany a hnutí budou podle Fialy v Nice hodnotit mimo to i „nepochybné politické úspěchy dosažené v roce 2017.“ Zároveň prý zahájí rozpravu nad přípravou voleb do europarlamentu. Setkání se totiž koná právě rok před volbami do Evropského parlamentu, které by podle AFP mohly „potvrdit vzestup těchto národně-populistických stran.“

Co je cílem setkání při příležitosti svátku práce? Například europoslanec Nicolas Bay (FN, tedy Národní Fronta) vysvětlil, že účelem akce je shromáždit strany, které už mají zástupce v europarlamentní skupině Evropa národů a svobody (ENF) a jež mají šanci na zisk mandátů ve volbách na konci příštího května.



Akci v Nice organizuje Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENL), které na svém webu avizuje účast šéfky FN Marine Le Penové, Okamury a lídrů partnerských stran z Nizozemska, Belgie, Polska, Rakouska, Bulharska i Řecka.

Le Penová se s Okamurou a dalšími šéfy protievropských pravicových stran setkala již v loňském prosinci v Praze a vyzvala při tom ke „svržení Evropské unie zevnitř“. MENL podle ČTK uvádí, že nedávné volební úspěchy italské Ligy a Svobodné strany Rakouska (FPÖ) „jsou úspěchem pro všechny, kteří mají na srdci obranu skutečné Evropy, naší společné civilizace, tváří v tvář Evropské unii, která si uzurpovala její jméno a zradila její principy.“