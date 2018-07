Nejlepší příběhy mají definitivní konec, říká prezident Marvelu o Avengers 4

LOS ANGELES/PRAHA Studia Marvel oslavila deset let během kterých vzniklo 20 filmů. Mezi poslední z nich patří i Avengers: Infinity War. Film, který propojuje celou sérii a zahrnuje takové hrdiny, jako je například Iron Man, Kapitán America nebo Black Panther. Prezident studií Marvel Kevin Feige o celé dekádě i plánech do budoucnosti vyprávěl deníku Toronto Sun.

Za poslední desetiletí čtyřiačtyřicetiletý Kevin Feige prakticky vybudoval jednu z nejvýnosnějších hollywoodských značek. „Můžu říct, že jsme o tom snili,“ vzpomíná Feige na začátky celé společnosti pro Toronto Sun.

„Když jsme dělali prvního Iron Mana, měli jsme v hlavě dvě myšlenky. Jedna byla ‚dotáhněme to do konce a dostaňme to do kin‘. Druhým cílem bylo udělat z postavy Tonyho Starka obecně známého člověka. Chtěli jsme, aby si lidé, kteří nečtou komiksy nebo ho nikdy neviděli v kreslených seriálech, uvědomili, že je to jeden z nejskvělejších superhrdinů,“ popisuje začátky Feige.

Do role Tonyho Starka si studio vybralo Roberta Downeyho Juniora. V roce 2008, kdy poprvé ztvárnil postavu Iron Mana, Downey teprve pár let nebral drogy. V roce 2000 a 2001 byl kvůli nim dokonce zatčen a musel tak doslova restartovat svoji kariéru. Downey a Feige ovšem uspěli, první filmový Iron Man byl hit.

‚Bez Downeyho by neexistoval Marvel Cinematic Universe‘

Fakticky se tak zrodil celý Marvel Cinematic Universe (MCU), ve kterém Downey ztvárnil postavu Iron Mana, ať už v hlavní nebo vedlejší roli, celkem devětkrát. A minimálně jeden návrat ho ještě čeká. Právě Downeyho si producenti podle Feige zvolili pro jeho obrovské charisma. „Věděli jsme, že bude schopný přivést Tonyho Starka k životu neuvěřitelným způsobem. Řekl jsem to už dříve a klidně to zopakuji – MCU by neexistoval bez Roberta Downeyho Juniora,“ vysvětluje prezident Marvelu důležitost hned první postavy.

„Měli jsme i další cíle. Například jsme snili o tom, že přeneseme propojený vesmír z komiksů na velká plátna,“ pokračuje ve vyprávění Feige. „V tu chvíli byli ale Avengers 1 příliš vzdáleným snem, pořád jsme to ale měli někde vzadu v hlavě,“ vzpomíná prezident Marvelu.

Myšlenka, že jednou vznikne film, který všechny postavy propojí, však producenty neopouštěla. „Když jsme vybírali herce do Strážců Galaxie a hledali Star-Lorda, pořád jsme říkali věci jako: ‚Však víš, pokud to půjde dobře, musíme najít pro postavu Petera Quilla dobrého herce, protože jednou by možná mohl točit i scény s Avengers,“ vysvětluje Feige, jak se tato myšlenka projevovala při tvorbě filmů.

‚Chceme tvořit filmy, které vybudují fanouškovskou základnu‘

„Seděli jsme a říkali takové věci. A nyní je ten film skutečností,“ vypráví čtyřiačtyřicetiletý Feige o splněném snu. Feige přitom v začátcích své kariéry pracoval na filmech o X-Menech. Teprve později přešel k Marvelu a nyní dohlíží na jeho filmové impérium.

Filmy přitom podle Feigeho nejsou čistě pro fanouškovskou základnu. „Chceme příběhy vyprávět jako by postavy nikdo neznal. Chceme tvořit filmy, které vybudují fanouškovskou základnu,“ popisuje Feige. „Chceme potěšit lidi, kteří o víkendu zajdou na film, i ty, kteří jako my chtějí pátrat hlouběji. Většina komiksových fanoušků ještě v roce 2014 nevěděla, kdo jsou Strážci Galaxie,“ říká Feige.



Právě fanouškům Feige poděkoval i v dopise, který sdílel na Twitteru. „Děkujeme vám za přijetí všech postav a příběhů za uplynulých deset let. Poslední víkend překonal i naše nejdivočejší sny,“ uvedl Feige po premiéře Avengers: Infinity War.



Prezident Marvelu Kevin Feige v roce 2017 na Comic Conu v San Diegu.

A protože studio Disney, které vlastní i samotný Marvel, koupilo studia Fox, který vlastní některé postavy od Marvelu, jako jsou například X-Meni, Fantastická Čtyřka nebo Deadpool, může Feige dělat filmy o superhrdinech vesele dál.

Marvel tak má rozplánovanou i řadu filmů na další roky. V kinech je momentálně snímek Ant-Man a Wasp, příští rok na velké plátno chystá i Kapitán Marvel. Právě tenhle příběh bude umístěný v 90. letech minulého století. „Proč, to se dozvíte ve filmu,“ odpovídá se smíchem Feige a dodává, že bylo zábavné točit film v době, kdy Nick Furry nevěděl nic o mimozemšťanech a o lidech se super schopnostmi.

‚Většina změn bude trvalých‘

Příští rok přibude i další, v pořadí již čtvrtý film o Avengers. Ten zatím nemá jméno. Právě tento snímek by ale podle Feigeho měl uzavírat něco, co označuje jako „příběhový oblouk 22 filmů“. „Infinity War a Avengers 4 budou designově odlišné, ale jsou spolu propojené,“ popisuje Feige a dodává, že jestli bude Thanos hlavním záporákem v obou filmech, prozatím sdělovat nechce.

„Pracujeme s největším plátnem, na jaké jsme kdy malovali. A ačkoliv akce a podívaná jsou nezbytností, jsou to právě interakce mezi jednotlivými postavami, které se dříve neviděly, které přinášejí pravou zábavu do filmů,“ vysvětluje Feige.

„Myslíme si, že nejlepší příběhy mají definitivní konec příběhové linky. A to je rozhodně to, co se stane příští rok s Avengers 4,“ slibuje Kevin Feige. Závěr Fáze 3 by tak měl uzavřít některé příběhové linky MCU. Následovat bude řada změn a nových příběhů, které otevře pokračování Spider-Mana s Tomem Hollandem.

Ačkoliv v komiksech řada postav později ožije, podle Feigeho to nebude tento případ. „Většina změn bude trvalých,“ uvádí prezident Marvelu. „Vesmír bude pokračovat, hodně charakterů, které jsme představili, půjde vstříc novým cestám. Některé z nich ještě ani neznám. Ale přinést definitivní konec po 22. filmu a po deseti letech se zdálo jako správná věc,“ uzavírá Kevin Feige.