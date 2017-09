Nerudný vdovec kuje pikle. Tom Hanks si zahraje muže jménem Ove

Hollywoodský herec Tom Hanks si zahraje hlavní roli ve filmu Muž jménem Ove podle stejnojmenného bestselleru Frederika Backmana. Film si bude i sám režírovat. Není to první adaptace úspěšného románu.

Ove je nerudný stárnoucí vdovec, který žije sám a jedinou společnost mu dělá akorát jeho zahořklost. Mnohokrát už se pokusil o sebevraždu, ale nikdy se to nepovedlo přesně tak, jak by si Ove přál. Všechno se rázem změní, když se do jeho sousedství přestěhuje mladý, rasově smíšený pár. Začne se psát historie jednoho velkého přátelství.

Tom Hanks, kterému je v jeho 61 letech více, než knižnímu Ovemu (59 let), si bude snímek i sám režírovat. Hlavní producenty budou Rita Wilsonová, Hanksova manželka, a Frederik Wikström Nicastro. „Myslím si, že Muž jménem Ove vypráví univerzální příběh, který bude silně rezonovat s americkým a evropským publikem. Natáčení tohoto film s jedním z nejlepších a nejoceňovanějších herců (Hanks) mu dává jedinečnou možnost znovu na publikum zapůsobit,“ sdělil Nicastro pro magazín The Hollywood Reporter.

Kniha Muž jménem Ove se stala bestsellerem téměř hned po svém uvedení v roce 2012. Backman napsal příběh, který je humorný, ale umí být i citlivý. Anglické vydání knihy se dostalo na první příčku v prestižním žebříčku The New York Times Bestseller. Udržel se tam dlouhých 77 týdnů. Kniha byla přeložena do 43 jazyků.



V roce 2015 už byl příběh jednou zfilmován a výsledný švédský snímek byl přijat kladně. Situace připomíná snímek Muži, kteří nenávidí ženy. Hollywoodský remake přišel také nedlouho po prvním zfilmování domácím štábem.