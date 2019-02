Češi nabourali globální drogový kšeft. Látky z Číny pro výrobu pervitinu měly putovat do Ameriky

Praha Českým celníkům se povedl kousek, kterým potěšili své kolegy v různých koutech světa. Pražský celní úřad loni v prosinci na ruzyňském letišti zadržel ve dvou letadlech z Číny tři tuny chemikálií sloužících k výrobě pervitinu za miliardu korun. Praha však měla být jen přestupní stanicí, jakousi křižovatkou světového obchodu s pervitinem na trase mezi Čínou a zeměmi Střední Ameriky.

Vyplývá to ze zjištění LN k případu, který je v úředních kruzích označován jako „akce Chemik“. Sudy se třemi tunami látek, které se vydávaly za celulózu, měly následně putovat do Nizozemska do tamních laboratoří. Odsud by již pravděpodobně ve formě připraveného pervitinu odcházely do zbytku světa – primárně do Mexika či Hondurasu.

Nizozemští celníci již loni v listopadu své české kolegy upozornili, že by z Číny do Prahy mohl dorazit náklad, který má přijmout pražská firma Primex Trade. Tu si podle zjištění celníků najala amsterdamská společnost EW import & export. Čínský kontraband zdaleka nemířil jen do Česka, v rámci Evropy má jít o mnoho dalších tun chemikálií. „Jde o zcela mimořádnou zásilku,“ komentoval případ šéf pražských celníků Josef Vachtl. Celníci z faktur vyčetli, že zadržené zboží do Prahy odeslalo vícero čínských firem. Kontrolory zajímalo, zda jde o skutečné společnosti.

Obrátili se proto s dotazy na americký Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA). Ten českým celníkům potvrdil, že jde o existující čínské firmy, které vyšetřují americké úřady.

Tuzemští celníci již vyslechli několik podezřelých osob, které se na obchodu s falešnou celulózou podílely. Ukázalo se, že české firmy zapojené do „pervitinového“ řetězce řídily nastrčené figury, takzvaní bílí koně. Úkolem celníků nyní bude zjistit, do jakých laboratoří v Nizozemsku zadržené látky putovaly. Práce pražských celníků může pomoci v pátrání po dalších tunách chemikálií napříč Evropou.