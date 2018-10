Stát chce ztížit kšeftování s léky. Výrobci dostanou právo zakázat vývoz

PRAHA Paní Milada bere lék na vysoký tlak Ebrantil. V červenci se však od lékárníka dozvěděla, že jí ho nedokáže obstarat. „Nakonec se mi ho podařilo po týdnu sehnat, když jsem jela na vyšetření do krajské nemocnice, kde ho naštěstí měli,“ říká.

Zejména lékárny, které nepatří řetězcům, už delší dobu upozorňují, že nedokážou zajistit pro své klienty řadu léků, například na akutní průjem, léčbu prostaty či rakovinu prsu.



To se však má změnit. Ministerstvo zdravotnictví se chystá uvalit na výrobce léků povinnost zajistit do dvou pracovních dnů dodávku požadovaných medikamentů do lékárny. K tomu jim pak poskytne právo zakázat distributorům zpětný vývoz těchto léků do zahraničí. „Dáváme plné oprávnění nakládat s léčivými přípravky výrobci. Vyvézt si může, co chce, ale musí si uvědomit, že primárně musí pokrýt potřeby českého trhu a českých pacientů,“ vysvětlil LN podstatu připravované novely zákona o léčivech náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

I ta nejmenší lékárna by tím získala garanci, že požadovaný lék skutečně pacientovi sežene, pokud jej výrobce do Česka dodává. Hráčům na trhu s farmaky však změna pravidel bere klidné spaní.

Zpětný vývoz léčiv do zahraničí představuje roční obchod ve výši 3,5 miliardy korun. Legálně mohou vozit léky do zahraničí jak distributoři, tak za určitých podmínek i lékárny.

Obě tyto vlivové skupiny se už snaží novelu z­různých stran torpédovat.

Zřejmě nejsilnější odmítnutí zatím zaznělo na zářijovém mimořádném sjezdu lékárnické komory, která ministerský záměr pokládá za škodlivý. „Zatížil by lékárny zbytečnou administrativou a­vážně narušil poskytování lékárenské péče,“ odhlasovala si komora v­usnesení. Lékárny se navíc obávají posílení monopolní distribuce.