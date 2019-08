Utajená operace kolem ERÚ odhalila totální selhání hlídačů cen. ‚Máme nezlomné důkazy,‘ říká Havlíček

PRAHA O tom, že vláda v pondělí odvolá dva radní z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a třetímu neprodlouží mandát, věděla předem jen hrstka lidí. Předcházely tomu měsíce, kdy ministr průmyslu s bezpečnostními složkami sbíral v utajeném režimu důkazy o tom, že trojice úředníků přestala chránit spotřebitele.

Trojicí, jež skončila, jsou Vladimír Outrata, Vladimír Vlk a Jan Pokorný. U prvních dvou se ve vládních podkladech, jež LN mají, uvádí, že hrubě porušili zákon, když „přijímali a vyžadovali pokyny od třetí osoby, čímž jednali v tržním zájmu takové osoby“.

Jde o mimořádně tvrdé obvinění, Vlk s Outratou už avizovali, že se budou bránit u soudu a že by měl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) vážit slova.

Ministr si je ale jistý, že i s policií shromáždili neprůstřelné doklady. „Máme nezlomné důkazy, že jednali absolutně ve prospěch regulovaných subjektů. Těm to nevyčítám, ti se pro sebe snažili získat maximum. Vyčítám to těm, kdo měli mít profesionální čest, berou od státu peníze, o nichž se mnohým ani nezdá. Je to jejich absolutní selhání. Ocitli se daleko za hranou a postupně ztratili veškeré zábrany,“ řekl LN.

V čem měli jít tři z pěti radních na ruku byznysu, upřesnit nemůže, vyšetřovatelé se případem pořád zabývají. Jak ale uvádí i vládní materiál, jedno trestní oznámení na radního Vlka už policie vyšetřuje. V něm je vylíčená konkrétní událost, kdy radní zasáhl do práce úřadu v neprospěch zákazníků, a ještě zametl stopy.

Stalo se to loni v srpnu. Na podnět spotřebitelky expertní odbor ERÚ zkoumal, jestli si Ostrovská teplárenská nepočítá do koncové ceny náklady, které nesmí. Odbor seznal, že to dělá, byly to výdaje na reklamu a penzijní připojištění zaměstnanců. Tak to stálo v elektronickém spisu, spolu s větou, že cenová kontrola nezačne, protože to Vlk ústně nařídil. O pár dní později původní listina zmizela a nahradila ji nová – tam už nebylo nic o neoprávněných nákladech ani Vlkově nařízení.