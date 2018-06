Rozčarování? Opilecká princezna cestuje s otravným elfem. Nový seriál od tvůrce Simpsonových

LOS ANGELES Americký kreslíč a karikaturista Matt Groening spolupracuje s mediálním gigantem Netflix na seriálu Disenchantment (Rozčarování). Ten nabídne komediální fantasy svět plný obrů a magie. Vedle Simpsonových a Futuramy půjde o Groeningův třetí seriál. Seriál bude mít televizní premiéru 18. srpna.

Ve středověkém fantasy království se má chopit vlády princezna Fazolka (Bean). Ta ale mnohem radši ostrým mečem a ještě ostřejším jazykem potírá všechno možné i nemožné zlo. Na cestě ji přitom provází ukecaný malý elf jmeném Elfo a Fazolčin osobní démon Luci. Fazolka má ale jeden velký problém, protože si velmi ráda přihne.

Společnost Netflix si u kreslíře objednala dvacet epizod epizod. Prvních deseti se diváci dočkají v srpnu. Seriál bude pochopitelně kromě samotného humoru a děje lákat na Groeningovu velmi charakteristickou kresbu. Celý seriál pak z Groeningových malůvek rozpohybuje animátorské studio Rough Draft Studios. To předtím pracovalo již na Futuramě.

Díte Hry o trůny a Simpsonových

Jde o první kreslířovu spolupráci s Netflixem. Seriály Simpsonovi a Futurama vytvořil pro americkou televizi 20th Century Fox. Už v červenci minulého roku unikla na veřejnost informace, že součástí scenáristického týmu seriálu je australský raper Adam Briggs. A odvedl spolu se zbytkem týmu patrně pečlivou práci - herec a dabér John DiMaggio (hlas krále, Fazolčina otce, ale i Bendera z Futuramy) popsal Disenchantment jako produkt lásky Hry o trůny k Simpsonovým. Seriál ve čtvrtek dále diváky nalákal na první ukázku.



Disenchantment je zasazený do minulosti a dobově tak doplňuje ostatní Groeningovy seriály - Simpsonovi jsou zasazení do současnosti a Futurama do budoucnosti. Groening první obrázky k seriálu zveřejnil na sociální síti Reddit koncem května.