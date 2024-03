Spojoval, aniž o to stál. Osobnosti vzpomínají na Pavla Zajíčka

Martin Kyšperský

(hudebník, Květy)

1. Hostoval jsem s DG 307 a za těch pár koncertů stihl k Pavlovi přilnout. Pozval jsem ho na koncert naší kapely a on přišel. Pamatuji si takový moment, kdy spolu stojíme uprostřed klubu a já si chci povídat. Okolo je šrumec, nejde mi o to říct něco důležitého, chci si jen vyměnit pár slov. A s Pavlem to nejde.

On jednoduše nedokázal říkat banality. Řekl jednu větu a pak jsme spolu stáli, usmívali se, nic neříkali a bylo nám přitom dobře. Možná to vypadá nedůležitě, ale pro mne je to důležitý detail. Netočil zbytečný desky, nepsal povrchně, nemluvil o blbostech. Ve všem byl intenzivně ponořenej. I v tom tichu.

2. Byl to básník objevující nový světy. Ale kromě toho byl i vřelej člověk a statečnej občan. Stačí si otevřít jeho knížku nebo pustit desku a ze všeho vane pocit svobody. Tuhle auru sebou nesl v době, kdy se za to zavíralo. A ještě jednu věc je fajn zmínit. Měl charisma frontmana. Když si stoupne na podium Blixa Bargeld, tak z něj nespustíte oči. S Pavlem to bylo přesně tak. Nikdo neví v čem to je, ale jakmile to člověk má, tak stojí lidé pod podiem a jsou hypnotizovaní. Byl nepřehlédnutelnej.