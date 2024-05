Osudy všech postav nosím v hlavě. Kostrou mých knih je reálná historie, říká spisovatelka Karin Lednická

Lidovky.cz: První díl vaší ságy má 400, druhý 600, třetí 700 stránek – jak se to dá vůbec vysedět, utáhnout takové kvantum textu?

Pevný režim by mě svazoval. Potřebuji mít volnost, neomezený čas bez rušivých podnětů. Při psaní vypínám telefon, wifinu i domovní zvonek. Musím být ponořena v ději se svými postavami.

Když vím, že mě odtamtud například v jednu odpoledne vytáhne nějaká povinnost, blokuje mě to vědomí do té míry, že většinou dopoledne nic nenapíšu.

Lidovky.cz: Jak se orientujete v dějových linkách, postavách, místech, situacích? Máte rozkreslenou mapu přes všecky tři díly?

Nemám mapu. To, co jste vyjmenoval, nosím v hlavě. Ale nepovažuji to za mapu. Se svými postavami jsem strávila intenzivních osm let, žila jsem tím. Bylo by tedy asi dost zvláštní, kdybych si jejich osudy a vzájemné vazby nepamatovala. Jediné, co si značím, jsou roky narození a úmrtí.

Lidovky.cz: Podtitul vaší trilogie zní „románová kronika ztraceného města“. Je to víc kronika, nebo románová fikce?