Když se Hurvínek se Spejblem pletou do opery. Česko-moravská symbióza pěvců a loutek funguje na jedničku

Recenze

Poslat na operu Spejbla, Hurvínka, Máničku a Žeryka je výborný nápad. Když tahle menažerie vtrhne do Prodané nevěsty, začne se dotazovat co a jak a všelijak komentovat děj i žánr a fandit postavám, je to báječná a hravá podívaná pro děti i dospělé.