Políček popíračům komet. Film K zemi hleď! je ostrou, ale povrchní kritikou současné společnosti

Doktorandka astronomie Kate Dibiasky (Jennifer Lawrenceová) při pohledu do vesmíru objeví dosud neznámou kometu. Spolu se s doktorem Randallem Mindym (Leonardo DiCaprio) složitými výpočty zjistí, že obrovské těleso se zhruba za šest měsíců neomylně srazí se zemí s důsledky ne nepodobnými vymírání dinosaurů. Oběma vědcům dojde, že je potřeba varovat veřejnost a zburcovat americkou vládu pod vedením prezidentky Janie Orleanové (Meryl Streepová).

Už zpočátku ale naráží na velmi tlustou zeď. Nesebevědomý a prášky nadopovaný doktor Mindy není schopen problém vysvětlit nevědecky, tedy bez čísel a složitých pojmů. To není pro média ani sociální sítě atraktivní. Mladá Kate Dibiaski sice rozumí tomu, co publikum chce, ale tváří v tvář zjevné ignoraci má tendenci ztratit nervy a projevovat se jako hysterka. Masové publikum si z jejich výstupů vezme to své. U Mindyho na sociálních sítích řeší vzhled (#astronomfešák) a výlevy Dibiaské žijí vlastním životem jako vtipné internetové obrázky, takzvané memy.

Polarizovaná společnost se rozděluje na dva tábory - jedni volají po pohledech vzhůru doprovázených uvědoměním si vážnosti celé situace, druzí provolávají titulní „k zemi hleď!“ a svou důvěru slepě vkládají v toho, kdo z úst zrovna vypouští nejbombastičtější sliby. Do názorového galimatyáše se připojí i roztěkaně působící technologický vizionář Peter Isherwell (Mark Rylance), jenž nabídne zmatené řešení kometu rozložit pomocí technologií na využitelné nerosty. Už od prvních minut filmu je patrné, že tady se šťastného konce divák nedočká.

Tím, že se McKayova satira snaží strefovat do všeho a všech, jen klouže po povrchu. Na paškál se útržkovitě dostávají sociální sítě, senzacechtivá média, zkorumpovaní politici, technologičtí miliardáři i zapálení příznivci všech možných konspiračních teorií. Místo hlubšího rozboru s následnou katarzí jen poukazuje a moralizuje, co všechno je v dnešní době špatně. Pedanticky opakuje, co už stejně dávno všichni vědí. Není to nutně špatně, ale je z toho cítit nevyužitý potenciál.

Snímek už dopředu lákal na hvězdné obsazení. Ústřední herecká dvojice podává standardně skvělý výkon. DiCapriovo zpočátku nesmělé vstupování do záře televizních reflektorů je vskutku kouzelné. Americká prezidentka v podání Meryl Streepové je správně odlidštěná a „slizká“, předobraz v Donaldu Trumpovi filmaři neskrývali. Překvapivě obstojný výkon pak předvádí zpěvačka Ariana Grandeová v roli největší popové ikony.

McKayova verze světa je značně přemrštěná a vyhnaná ad absurdum, přesto po sobě zanechává hořkou pachuť. V mnohém tím připomíná filmy Armanda Ianucciho. K zemi hleď! je skvěle zahraným a kousavým zrcadlem dnešních poměrů, ale k síle drtivé srážky s kometou (tedy impaktu, jak by v televizi řekl Mindy) má daleko.