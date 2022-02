Láska nezná mezí. Nový dokument zkoumá, jak se lidem žije v polyamorii

Česká televize vysílala dokument z roku 2018 v cyklu Dokumentární klub o půlnoci, takže a priori nepředpokládala, že by měl nějak rezonovat, případně otevřít diskusi. Pro tradiční monogamisty je polyamorie nepřijatelný model a snaha se o něm něco dozvědět může zavánět senzacechtivostí. Investigativní reportáž ale chtěla poznat nový společenský fenomén, který může zůstat okrajovou a výstřední „vztahovou dílnou“, anebo taky ne. Závěr dokumentu ale byl de facto varováním, rozhodně něčím, o čem by se mluvit mělo.

Tradiční vztahy i rodina se už během minulého století proměňovaly. Souvisí to i s prodloužením lidského života, a tedy i společného soužití, které může trvat i více než 40 let. Vysoká rozvodovost i nesezdaná partnerství ukazují, že se dnes manželství rozhodně nebere jako závazek na celý život.

Programově podivný Portland

Hlavní město Oregonu Portland je už dlouho známé svou svobodomyslností. Nálepky původně na náraznících aut „Keep Portland Weird“ se staly slogany napsanými na nejrůznějších místech v metropolitní části města. Portland si víc a víc trvá na tom, že je programově jiný, podivný, svobodný, nepředpojatý a propagující svobodný životní styl. (Mimochodem si tento slogan podle Wikipedie přisvojilo jako první v Evropě Brno!)

Louis Theroux našel v Portlandu tři páry / rodiny, které nový způsob lásky praktikují. Do manželství středního věku si žena přivedla dalšího partnera, také ženatého. Zatímco jeho manželka s dětmi připravovala snídani, on ležel se svou „milenkou“ v suterénním pokoji v posteli a nechtělo se jim od sebe. Manželka zatím racionálně reportérovi vysvětlovala, že ona další vztah nemá, ale je spokojená, protože vidí, že je její muž šťastný. Snídaně i s dětmi potom proběhla ve veselém a přátelském duchu.

Na rozloučenou se ženy objaly, řekly si po americku, jak se mají rády, a opuštěný milenec posmutněl. Přiznal, že by byl rád, kdyby milenka ještě zůstala. Ale ta musela domů, kde ji čekal manžel. Sympatický tlouštík už se ženou po boku vysvětloval reportérovi, že je také spokojený, nakonec ale přiznal, že se někdy cítí trochu osamělý, když manželka tráví víc času s milencem. Přesto by takový vztah nevzdal a ani on by se někomu dalšímu nebránil.

Rozplétání vztahové sítě

Další polyamorní skupinou byla mnohočetná mladá parta. Reportér rozplétal jejich vztahovou síť. Ústřední postavou byla mladá žena ve vysokém stupni těhotenství. Čekala první dítě se svým partnerem, který přivedl do vztahu nezávislou ženu, žijící v dalších asi čtyřech vztazích bez ohledu na pohlaví. Během reportáže do života těhotné ženy vstoupil další mladík a zamilovali se do sebe. Otec dítěte váhavě přiznal, že ho situace trochu překvapila, ale neobává se, že by se s ní nevyrovnal.

LÁSKA NEZNÁ MEZÍ VB 2018 Uvedla ČT2 22. 1.

Třetí model partnerství byla trojice ajťáků. Dva muži a jedna žena, nejprve v kamarádské konstelaci. Žena žila s jedním z nich a ze společného kamaráda se nakonec stal její druhý partner. Různé pracovní směny dokázaly soužití rozdělit tak, že si ani v intimnostech nepřekáželi. Všichni ale spí v jedné posteli, ona uprostřed, a zapadají do sebe jako lžičky, což roztomile dětinsky předváděli. Mladá žena přiznala, že měla velké deprese, sebepoškozovala se a její problémy do značné míry tímto trojúhelníkem zmizely.

Polyamorové jako aktivní sociální skupina dost často organizují „večírky“ a na jeden takový reportéra pozvali. Mělo se jíst a užívat si doteků. Reportér udržel britský poker face, nedopustil se znevažujících, ironických poznámek ani jakéhokoli hodnocení. Jedinkrát mu uklouzlo, že je to trochu trapné. Ale nezdráhal se položit otázky, které jsou možná mezi polyamory tabu. Například jestli nežárlí, když je partner s někým jiným nebo si lásky užívá víc. Kamera nelže a i ta nejvyrovnanější reakce ukázala, že je trojúhelník dramatická konstelace a s lidskými aktéry ve hře nemůže být nikdy rovnoramenný.

Anebo je opravdu přežitek si něco takového myslet? Monogamní zatemnění mysli, která se ne a ne probudit? Odpověď nechal dokument na divácích. Poslední zprávou bylo narození dítěte. Všichni se z něho radovali a pak šťastná matka oznámila, že dítěti zatím neurčili pohlaví. Na rozhodnutí, zdali z něj udělali chlapce nebo děvče, už Louis Theroux nečekal.