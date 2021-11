Tchajwancův černý jazyk. Napnelismus mezi pravdou a básní často končí tragicky

Recenze

Takzvaný „černý jazyk“ je choroba, která se projevuje přesně tím, co má v názvu: zčernáním jazyka. Je to nemoc spíš lehčí, a hlavně dočasná; odborně se jí říká melanoglossie. Jenže co si s pojmem počít, když ho někdo přetáhne z vědy do literatury, z reality do fikce?