Letošní nominace na knižní ceny Magnesia Litera vyvolaly rozpaky. Proč v nich chybí Bílá voda?

Když vám spisovatel říká, že mu negativní kritika nevadí, ba naopak by ji přivítal, ovšem musí být řádně vyargumentována, můžete mu věřit asi podobně jako kandidátovi před volbami, který říká, že by chtěl jako poslanec přiložit ruku k dílu, aby se tady lidem žilo lépe. Protože žádná negativní kritika nebude v očích autora rozcupované knihy nikdy vyargumentována dostatečně.

Korupce, protekce, přetvářka, závist, populismus a další špatnosti, to vše se pochopitelně děje – i když v menším, dalo by se říct směšném měřítku – i v literárním světě. A to i když si tento svět o sobě samozřejmě myslí, že je daleko morálnější než zbytek společnosti. Spousta lidí má dokonce pocit, že ve jménu něčeho tak vznešeného, jako je literatura, se mohou dopouštět nepravostí, jelikož se tím zpětně jejich vina smyje: byla to přece jen troška zla pro dobrou věc…