Možná máme doma talent. Jak poznáte nadané dítě a jak jeho potenciál smysluplně využít?

„Když se mě někdo ptá, jestli je každý na něco nadaný, trochu ošklivě odpovídám, že určitě – na škále od nuly do sta procent,“ říká Eva Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání a poradenského Centra Filip. Dodává, že ani v odborné veřejnosti není shoda v tom, jak talent a nadání definovat a zda se jedná o synonyma. Někteří hovoří o nadání ve smyslu intelektu a o talentu ve smyslu vloh k určitým činnostem, další slova zaměňují. Možná důležitější ale je, jak nadání odhalit a co si s ním počít.

Neustále se na něco vyptávají

Děti, kterým osud a genetika nadělily do vínku vysokou inteligenci, se často poznají už od miminka. „Ne vždy, ale poměrně často je patrná akcelerace vývoje. Ty děti se zkrátka velmi rychle a snadno všechno naučí,“ říká psycholožka Linda Kolenatá, která se tématu nadání věnuje dlouhodobě, v současnosti v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 6 a ve své soukromé terapeutické praxi. „Některé brzy chodí, většina z nich velmi rychle a hezky mluví, pokud tedy není přítomna nějaká zásadní vada řeči. Zajímají se o puzzle, knížky, stavebnice, které jsou určeny starším dětem. Dost často se dá říct, že jim to jednou ukážete a už to umí.“