Robotičtí agenti i předpověď počasí podle AI. Děkan z techniky popisuje, jak se vzdělávají inženýři budoucnosti

Lidovky.cz: Jaké obory se u uchazečů o studium na vaší fakultě těší největšímu zájmu?

Vnímáme velký zájem mladých lidí o informatiku jako takovou. Každý rok se na naši fakultu hlásí přes tři tisíce zájemců a jejich počet roste. IT je bezesporu oblastí budoucnosti a neustále se velmi rychle vyvíjí. Stěží bychom dnes hledali odvětví, které ji nevyužívá.

Studium na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze pokrývá všechny oblasti informatiky. Výběr a možnosti jsou opravdu široké. Jenom bakalářských specializací máme deset a každá z nich zastřešuje řadu odborných předmětů.

Jako velkou výhodu vnímám, že se studenti přihlásí na jeden studijní program Informatika a specializaci si volí až ve druhém ročníku. Tedy až poté, co se seznámí s teoretickými základy a elementárními principy informatiky.

Kromě povinných předmětů si navíc mohou vybrat i volitelné předměty z jiných specializací. To jim umožňuje získat větší přehled, rozšířit si znalosti a věnovat se něčemu, co je opravdu zajímá, baví a má pro ně do budoucnosti smysl.

Po dokončení bakalářského studia mohou plynule pokračovat ve studiu magisterském, které je zakončeno titulem Ing., a následně v doktorském studijním programu, kde získají titul Ph.D.

Lidovky.cz: Chystáte nějaké novinky v nabídce oborů?