Nic jako „nejlepší učitel“ neexistuje. Oceňujeme ty, kteří inspirují, říká zakladatelka české Global Teacher Prize

Rozhovor

Již sedm let existující učitelské ocenění Global Teacher Prize Czech Republic letos obdrželo rekordní počet nominací i samotných přihlášek. Manažerka GTP CZ Hana Matoušů z informačního centra o vzdělávání EDUin, která projekt vypiplala od plenek, prozradila, jaké bylo hledání nejinspirativnějších pedagogů ČR dřív a jaké je dnes. „Kladli jsme například velký důraz na inovativnost výuky, ale nabízí se otázka, co jsou to vlastně inovace a zda je to to nejpodstatnější,“ říká.