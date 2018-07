Otravný hluk, peklo na Zemi a Cher jako matka Streepové. Mamma Mia 2 versus kritici

Do kin přichází pokračování filmu Mamma Mia s podtitulem Here We Go Again. Ve snímku opět zazní hity skupiny ABBA a objeví se i většina herců z předchozího dílu, hvězda Meryl Streepová ale dostane jen minimální prostor. Recenze jsou rozporuplné, mnozí kritici ale na adresu filmu nešetří ostrými slovy a vytýkají mu nevhodné napasování písní na plytký děj i nevhodně obsazené herce.

Film Mamma Mia! z roku 2008 přenesl na plátna kin stejnojmenný muzikál s hity švédské skupiny ABBA a stal se kasovním trhákem. Ačkoli se příběh stárnoucí Donny v podání Meryl Streepové a její dcery Sophie, která na svou svatbu pozve matčiny tři bývalé milence ve snaze zjistit, kdo je jejím otcem, zdál již být uzavřený, režisér Ol Parker přišel o deset let později s pokračováním nazvaným Mamma Mia: Here We Go Again. V českých kinech film odstartoval ve čtvrtek.

Příběh druhého dílu se odehrává ve dvou časových rovinách - v první z nich těhotná Sophie po matčině smrti otevírá nově zrekonstruovaný hotel na řeckém ostrově Kalokaria a opět zve na návštěvu své tři otce. Divák se tak znovu setkává s Amandou Seyfriedovou, Piercem Brosnanem, Stellanem Skarsgardem a Colinem Firthem.

Prequel a sequel v jednom

Nechybí ani Christine Baranski a Julie Waltersová v rolích Donniných kamarádek. Streepová, která byla hlavním tahákem prvního dílu, se ale v Here We Go Again objeví jen na pár minut.

Druhá linka se vrací do sedmdesátých let a mapuje Donnino mládí a milostné románky. Postavu Meryl Streepové zde hraje herečka Lily Jamesová známá například z britského seriálu Panství Downton, mladší verze kamarádek Tanyi a Rosie ztvárnily Jessica Keenan Wynnová a Alexa Daviesová.



Můžeme sledovat, jak se ztřeštěná Donna seznamuje se svými třemi životními láskami, a jak objevuje Kalokarii, pozdější dějiště původního filmu, které ale v Here We Go Again nahradily chorvatské kulisy. Druhý film je tak de facto zároveň sequelem i prequelem filmu prvního.

Streepová si možná chtěla uchovat důstojnost

Názory na film se na kritické scéně velmi různí, výrazněji ovšem zaznívají hlasy negativní. Na prestižní filmové databázi Rotten Tomatoes si snímek sice zatím drží hodnocení 80 % a podle kritičky zpravodajské agentury Associated Press Lindsey Bahrové se skvěle hodí k atmosféře letních prázdnin, recenzenti velkých médií ale často nešetří na adresu snímku ostrými slovy.



Wesley Morris si ve své kritice pro New York Times stěžuje především na nepřítomnost Streepové, která se ve filmu dle jeho názoru neobjeví možná z finančních důvodů, ale možná také v zájmu zachování vlastní důstojnosti. „V Here We Go Again se tedy objevují všichni ostatní herci z původního filmu včetně Pierce Brosnana, jehož zpěv zhrzeného vdovce si říká o podání stížnosti na otravný hluk,“ píše.

Cher, matka Streepové a mladší sestra Lady Gaga

Kritik je zděšen také zcela novou postavou v podání hudební hvězdy Cher, která má být pro fanoušky do určité míry náhradou za slavnou herečku. „Tvůrci obsadili opak Streepové - Cher. Ale nikoli jako Donninu sestru, nejlepší kamarádku z dětství, dávnou milenku či konkurenční hoteliérku. Ne, obsadili Cher, které je 72, tedy o 3 roky víc než Meryl Streepové, aby hrála... Ne, to nemůžu říct. Musím? Obsadili Cher do role její matky!“ vzdychá Morris. Excentrická zpěvačka přitom podle něj ve filmu vypadá spíše jako „mladší sestra Lady Gaga“.



Aranžmá filmu někteří z kritiků napůl v žertu srovnávají s druhým dílem legendárního Kmotra - také v něm sledujeme minulost hlavní postavy i osudy jejího potomka po její smrti. Amanda Seyfriedová ostatně stejně jako Al Pacino přebírá rodinný podnik, ačkoli hotel na řeckém ostrově lze jen těžko přirovnávat k mafiánskému panství.

„Pokud budete laskaví, nazvete to Kmotrem 2 jukeboxových muzikálů. Pokud ne, nazvete to fanfiction,“ hodnotí film Nicholas Barber z BBC. Na druhou stranu ovšem vyzdvihuje výkon Jamesové, která podle něj oproti jiným hercům „umí skutečně zpívat“.

Píseň o líbání učitelky na školním ceremoniálu

S přílišným pochopením se snímek nesetkal ani na české kritické scéně. Uznávaný kritik Kamil Fila ve své recenzi pro Aktuálně.cz nazval druhý díl Mamma Mia „peklem na Zemi, které jen předstírá odvaz“. Naráží tím na nevázanost a „pařmenský“ život, které jsou podle něj ve filmu neustále zdůrazňovány, ale nikoli zobrazovány - žádná z postav není zabírána při sexu nebo konzumaci alkoholu.



Směšná je podle Fily též nucená spojitost mezi písněmi ABBy a příběhem, který se v Here We Go Again odehrává. V jedné scéně kupříkladu začne mladá Donna během školního ceremoniálu zpívat píseň o tom, jak políbila svou učitelku. Většina mužských hrdinů jsou navíc podle kritika „strašní tupci“.

Do filmu se opřela také kritička webu iDnes.cz Mirka Spáčilová. Označila jej za „diskotékovou telenovelu se slzopudnými účinky“, která „po divákovi nic nechce“ a je určená pouze k lacinému dojímání.