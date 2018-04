Dříve byla práce v zemědělství

PLÁNĚ (Plzeň – sever) Výhodou vesnice je zdravé prostředí, čistý vzduch, klid, pohoda, lidská soudržnost, sousedské vztahy, žádné problémy s parkováním, každý zná každého, bezpečnější místo, les na procházky, jednodušší a klidnější život.

Druhou stranu vah zatěžkávají negativa. Žádný obchod, žádná pošta, žádný lékař, lékárna, žádné kino, divadlo, minimální dopravní obslužnost, občas nuda, nic nelze utajit, dojíždění do školky, do školy, ale hlavně minimum pracovních příležitostí.

V naší oblasti je prioritou zemědělství. Dříve tento sektor zaměstnával většinu místních lidí, ale dnes, kdy je všechno automatizované, moderní, nové a jednodušší, tak práci, kterou dřív zastalo deset zaměstnanců, teď v pohodě zvládá jeden člověk. Takže dojíždět do vzdálenějších míst za prací se již stalo nutností. Dnes každá domácnost vlastní auto, některá i dvě, tři. Mladí lidé pak často odcházejí za komfortem, za prací, za většími penězi. To má samozřejmě vliv na vylidňování. Ale to si myslím, že je trend stejný napříč celou republikou.

Pláně mají v současnosti 271 obyvatel. Podle statistiky se čísla moc nemění. Od roku 2012 to bylo 273, 265, 257, 262, 271 lidí. Takže lidé zůstávají, noví nepřicházejí, jen stárne současná místní populace. Jaké to bude v budoucnu? Myslím si, že žádné větší změny u nás nenastanou. Dojezdová vzdálenost do Kralovic 20 km, nebo do Plzně 30 km jsou únosnou mírou.