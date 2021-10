Černoši, transexuálové a ukradená tajná data Netflixu. O co jde v kauze Chappelle

„Gender je věc skutečná, žádný výmysl,“ říká ve speciálu Chappelle. „Každá žijící bytost na světě musela projít na svět mezi nohama ženy, to je fakt,“ dodal s tím, že se to translidé snaží popřít. „Jejich vagína je speciální. To není krev, to je šťáva z červené řepy,“ zažertoval.

Kromě jiného se Chappelle zmínil i o spisovatelce J. K. Rowlingové, která se stala minulý rok terčem kritiky za poznámky adresované translidem. „Jsem na její straně, jsem radikální feministka,“ nechal se slyšet komik.



Osmačtyřicetiletý Dave Chappelle je podobně jako herec Adam Sandler dvorním komikem zábavního giganta. V roce 2016 podepsal s Netflixem pětiletou smlouvu na stand-upové speciály v hodnotě 60 milionů dolarů. The Closer je šestým a posledním plodem spolupráce, než tato smlouva letos vyprší.

Sociální sítě zaplavila kritika necitlivých vtipů amerického komika. Stěžovaly si i přední lidskoprávní organizace hájící práva sexuálních menšin nebo ras jako jsou GLAAD (Organizace pro monitorování zobrazení gayů a lesbiček) nebo Koalice za černou spravedlnost (National Black Justice Coalition). Ani to ale nezabránilo více než 10 milionům diváků ve zhlédnutí speciálu.

Profit z nebezpečného obsahu

Několik dnů po premiéře tři zaměstnanci Netflixu včetně transsexuální softwarové inženýrky Terry Fieldové protestně vpadli neohlášení na meeting vedení služby, za což je Netflix okamžitě suspendoval. To obrátilo nenávistné reakce z Chappella na samotnou firmu. Ta nakonec suspendaci Fieldové zrušila.

Těsně po kauze s Fieldovou svůj odchod od Netflixu oznámila i transsexuální producentka Jaclyn Mooreová. Ta je jako tvůrkyně podepsaná pod seriálem Drazí běloši, sociálně laděným dramatem o střetu ras. „Nebudu s nimi spolupracovat dokud nepřestanou profitovat ze zcela zjevného a nebezpečného transfobního obsahu,“ napsala na své sociální sítě.

Netflix za kontroverzním humorem svého dvorního komika stojí. „Několik z vás se nás ptalo, kde pro nás leží hranice nenávisti. Na Netflixu nepovolujeme tituly, které podle nás podněcují k diskriminaci a nenávisti. The Closer není takovým titulem,“ napsal výkonný ředitel Netflixu Ted Sarandos v otevřeném dopise zaměstnancům. Dopis se podařilo získat magazínu The Verge.

To, co se nemělo dostat na veřejnost

Translidé před ústředím Netflixu v americkém městě Los Gatos plánují na 20. října protestní akci. Zaměstnanci služby hlásící se k sexuálním menšinám odmítnou pracovat a odejdou (protestní walkout). „Netflix dokázal, že se nestará o náš úkol bavit celý svět opakovaným zveřejněním obsahu škodlivého pro komunitu translidí,“ uvádějí protestující v manifestu. Po sociálních sítích se šíří prosba, aby diváci Netflixu 20. října službu vůbec nespouštěli.

Netflix zareagoval tím, že vyhodil organizátorku. Její jméno veřejné není, ale média jako The Verge uvádějí, že jde o transsexuální Afroameričanku. Skutečným důvodem ale nebyla hrozba protestu, nýbrž podezření Netflixu, že ona dnes již bývalá zaměstnankyně vynesla na veřejnost citlivé obchodní údaje včetně konkrétních čísel sledovanosti The Closer. Podle již zmíněného The Verge to byla ale právě ona, kdo proti vynesení interních dat brojila s tím, že incident může uškodit plánovanému protestu.

Streamovací společnosti si data o sledovanosti a nákladech na produkce a akvizice přísně střeží. Netflix uvádí takzvanou impact value, tedy odhadovanou hodnotu produktu měřenou po premiéře v počtech zhlédnutí. V uniklých obchodních údajích, z nichž některá se podařilo získat Bloombergu, se například uvádí že předchozí Chappellův speciál Sticks & Stones (Klacky a kameny) si na sebe takto sotva vydělal. Zástupce Netflixu Bloombergu oznámil, že firma uniklá čísla komentovat nebude.

Jen pro srovnání, seriálový hit Hra na oliheň má podle uniklých údajů impact value 891,1 milionů dolarů. Stál přitom zhruba jen 24,1 milionů dolarů. Vydělal si na sebe tedy více než čtyřicetkrát.

Mimochodem, Netflix v lednu 2020 vydal oceňovaný dokument V záři reflektorů. Ten pojednává výlučně o reprezentaci translidí v televizi, filmech a seriálech. Za snímek, jenž pro Netflix původně nevznikl, ale služba koupila práva na jeho výhradní distribuci, veřejnost Netflix tehdy chválila za kladný přístup k tematice sexuálních a genderových menšin.