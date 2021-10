K hvězdám popových žebříčků Jiří Cerha nepatřil, mezi vokalisty si ale vydobyl až kultovní pozici

Je to smutný paradox, že přímo v době, kdy se Spirituál kvintet dlouho dopředu vyprodanou sérií koncertů ve velkém sále pražské Lucerny loučil definitivně s publikem, opustily jeho řady hned dvě osobnosti. Během nucené přestávky v koncertní šňůře při loňském lockdownu zemřel Dušan Vančura a nyní Jiří Cerha. Ten stačil ještě koncerty odzpívat, včetně toho posledního před čtrnácti dny.

„Se zármutkem jsme přijali zprávu, že včera ve večerních hodinách odešel do muzikantského nebe Jirka Cerha řečený Cidla,“ napsali ve středu 27. října ráno členové Spirituál kvintetu na Facebooku.



Při vší úctě k šedesátiletému Spirituál kvintetu, v jehož řadách Jiří Cerha strávil třetinu této doby, jeho zásadní význam pro českou scénu a důvod, proč si jej budeme navždy připomínat, je spojen s jiným vokálním tělesem: C&K Vocalem.



Ten sehrál velkou úlohu v 70. a 80. letech na té části domácí rockové scény, která sice byla totalitním režimem tolerována, ale každý věděl, že balancuje na hraně. Její představitele sužovaly zásahy různých kvalifikačních a textových komisí, udání lidsky malých žalobníčků v publiku, velmi ztížená možnost vyjádření vlastních myšlenek bez obalu. Není náhoda, že sólisté a kapely z této zóny drželi pohromadě a občas i spolupracovali – patřili mezi ně třeba Vladimír Mišík, Michal Prokop, Luboš Pospíšil (ostatně člen C&K Vocalu v jeho raném období), Vladimír Merta, Ota Petřina, Marsyas a někteří další.

Koncepční vidění

C&K Vocal založil Jiří Cerha společně s textařem a jakýmsi „ideologem“ Ladislavem Kantorem v roce 1970. Vytvořili zajímavou autorskou dvojici, pracující s velmi artistním, ale přitom nezpochybnitelně rockovým výrazem. V podstatě světově unikátní byl koncept rockového pěveckého sboru (zpravidla šestičlenného, tři muži a tři ženy), doprovázeného většinou z předtočeného záznamu instrumentální kapelou.

Svoji uměleckou vizi Cerha s Kantorem promítali do rozsáhlejších celků než do půdorysu pouhých jednotlivých písní, víceméně volně řazených na koncertech. O tom svědčí i to, že jejich tvorba v 70. a 80. letech měla vlastně charakter rockových divadelních představení: Čas her, Krajiny duše krajiny těl nebo Balada o Zemi.

Jiří Cerha v rámci C&K Vocalu působil jako skladatel, výborně napojený nejen na svého nejbližšího uměleckého partnera Ladislava Kantora, ale také na řadu dalších autorů textů. Byla mu blízká poezie jak klasická (zažité jsou v podání C&K Vocalu třeba verše Françoise Villona, v 90. letech zhudebnil Cerha pro kapelu také Shakespearovy Sonety), tak moderní (František Halas).

C&K Vocal neměl samozřejmě na růžích ustláno ani co se týče vydávání nahrávek – jeho diskografie přes veškerý význam, který kapela měla, čítá do roku 1989 pouhá tři alba (Generace, Balada o Zemi a Causa Krysař) a pár singlů. Na všech měl významný autorský, ale i pěvecký podíl právě Jiří Cerha. Jeho interpretační kvality kdysi v časopise Melodie kdosi velmi přesně popsal slovy: „Jiří Cerha je zpěvák jako dům.“

Poté, co se Ladislav Kantor v roce 1990 stal poradcem prezidenta Václava Havla a následně zamířil do dalších funkcí, převzal Cerha otěže C&K Vocalu, vydával s ním další alba, skládal i hodně divadelní hudby. Svým kvalitativním vizím se nikdy nezpronevěřil.