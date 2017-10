Babiš: Vláda s Piráty by nebyla špatná. Okamura je loutka kmotrů a nebezpečný populista

PRAHA S komunisty a SPD Tomia Okamury po volbách určitě spolupracovat nebudeme, Piráti by ale nebyli špatní. V online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz to napsal předseda hnutí ANO Andrej Babiš. V něm mimo jiné zmínil, že bude-li jeho hnutí součástí nově utvořené vlády, rád by obsadil hlavně ministerstvo práce a sociálních věcí a resort zdravotnictví. Vyjádřil se také k otázce přijetí eura či veřejného referenda.

„Nadcházející volby ještě nejsou rozhodnuté, potřebujeme maximum, aby nás tradiční politické strany neobešly,“ sdělil Babiš čtenářům v dalším díle předvolebních online rozhovorů s lídry politických subjektů. Zmínil přitom loňské krajské volby, kdy v Královéhradeckém kraji ostatní strany záhy po hlasování vytvořily koalici bez ANO.



Babiš dotazujícím zdůraznil, že s KSČM a SPD Tomia Okamury nechce ve vládě spolupracovat. Okamura je podle jeho slov loutka kmotrů a nebezpečný populista, který straší lidi a může přivést Česko do nebezpečí. „Je tam kvůli tomu, aby získal peníze. To on je skutečným ohrožením demokracie,“ uvedl s tím, že útoky tradičních politických stran a pražské kavárně vůči jeho osobě lídrovi SPD jen pomáhají. „Já určitě nejsem loutka žádných kmotrů ani oligarchů, nikdo mě neřídí, ani neuplácí.“

„Kalousek má připravenou vládu s premiérem Bělobrádkem“

Špatným koaličním partnerem by prý nemuseli být Piráti, kteří by se podle Babiš mohli pokusit dát do pořádků IT systémy státu a nastartovat skutečnou digitalizaci. Obsadit by pak chtěl po volbách primárně zdravotnický a sociální resort Svůj záměr odůvodnil tím, že tato ministerstvo předtím nikdo řádně neřídil.



„(Miroslav) Kalousek ale už má připravenou vládu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s premiérem (Pavlem) Bělobrádkem (KDU-ČSL), ministrem financí (Luďkem) Niedermayerem (TOP 09) a na obranu mu určitě někoho doporučí (Richard) Háva (podnikatel se zbraněmi, pozn. red.). Loupili tam společně dlouhá léta,“ obul se předseda ANO do svých politických oponentů.



Na otázku, zdali by byl premiérem, i kdyby skončil ve vazbě kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž je spolu s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem obviněn z dotačního podvodu, odpověděl nepřímo. Zopakoval, že žádný podvod nespáchal, nejsou k tomu žádné důkazy a jde o vymyšlený, deset let starý případ. „Předpokládám, že další sněmovna bude mít na stole fakta o účelovosti celé kauzy a že příslušné orgány mé stížnosti vyhoví,“ dodal.

„Zhrzená novinářka a její lži“

Vyjádřil se i k tomu, že by coby ministr financí zneužíval Finanční správu k likvidaci svých konkurentů v podnikání, na což v pondělí upozornili reportéři server Seznam Zprávy.

Babiš informaci označil za „lež bývalé zhrzené novinářky z Mafry, která nahrává zoufalému (Lubomíru) Zaorálkovi (ČSSD), aby plácal svoji další lži“. Odkázal zároveň na tiskové prohlášení Finanční správy. O „zhrzené novinářce“ (zřejmě myslí Sabinu Slonkovou - pozn. red.) se mimochodem v diskuzi zmínil hned třikrát. Podotkl zároveň, že není zlý člověk, neboť pomáhá lidem, kteří neměli takové štěstí jako on.

Andrej Babiš na jednání Poslanecké sněmovny.

S hnutí ANO by v budoucnu rád prosadil většinový volební systém, ale příliš tomu nevěří. Uvědomuje si velkou roztříštěnost politické scény. Kladně se staví rovněž k zákonu o všeobecném referendu. „Rozhodovat ale musí většina populace, ne většina ze 100 tisíc.“



Přišlo také na tradiční dotazy týkající se Evropské unie a migrace. Babiš zmínil, že členství EU je pro Česko velice důležité, odmítá ale migranty na základě kvót a doporučení jiných členských států. „Musíme navrhovat konkrétní řešení k zastavení nelegální migrace a zlepšit legislativu v boji proti terorismus, abychom mohli teroristy zadržet předtím, než spáchají útok,“ uvedl.



Migrační krize se podle něj musí řešit přímo v Africe a dalších kritických oblastech, odkud migranti přicházejí. „Musíme aktivně bojovat proti pašerákům těchto migrantů a rozbít jejich síť. Nechceme multikulturní model společnosti, jak se nám to snaží vnutit západoevropští politici.“

Negativní postoj zaujímá i v otázce přijetí eura, které v tuto chvíli prý není pro Česko příliš výhodné.

Co dalšího Andrej Babiš čtenářům odpověděl? Všechny reakce najdete ZDE.