RECENZE: Malina Brothers servírují romantiku v mistrovském podání

Patrně vůbec první nahrávkou s oficiálním vročením 2018 je třetí album skupiny Malina Brothers, tentokrát natočeným s hostující zpěvačkou Kateřinou García. Je předzvěstí rozsáhlého turné, které je rozprostřeno do tří měsíců od ledna do března a jeho rozpis je k dispozici na webových stránkách kapely. Zhruba polovinu šňůry absolvuje skupina i se jmenovanou hostující zpěvačkou.

Právě na těchto koncertech s největší pravděpodobností zazní nejlepší písnička nového alba, americký lidový morytát The Banks of the Ohio, který Kateřina García podává se zvláštní něhou, přičemž kapela vytahuje svoje trumfy v mistrovské dynamice doprovodu i sborových vokálech.

Malina Brothers tvoří náchodští bratři, z nichž na hudební scéně je nejznámější banjista Luboš, kapelník Druhé trávy. S ním hrají sourozenci Pavel na kytaru a Pepa na housle plus Pavel Peroutka na kontrabas. Všichni s dlouhým seznamem svých předchozích i současných hlavních působišť.

Díky tomu, že jde v případě všech čtyř o vedlejší projekt čistě pro radost, nemusejí Malina Brothers dělat žádné kompromisy a hrají opravdu jen hudbu, kterou mají v hloubi srdce rádi a na které vyrostli. Pohybují se stylově od bluegrassových instrumentálek (Dračí studna Luboše Maliny) přes country písničky s vůní romantické české „trempírny“ (Éra parních lokomotiv a Já ji měl rád s texty klasika Milana Jaroše, jehož songy Malina Brothers natočili už na minulých albech, nebo Ben Foster Stanislava Skály), písničky a instrumentálky s irskou melodikou a dominujícími irskými flétnami až po autorské písně Pavla a Pepy Malinových či Pavla Peroutky v nadžánrovém folkovém duchu.

Celek alba přitom vůbec nepůsobí rozháraně, odráží osobnosti všech zúčastněných, kteří se těmto stylům věnují i v jiných projektech. Pro tvorbu skupiny, a tudíž i pro toto album je však zásadní aranžérská vynalézavost, jež se nespokojí se standardem a využívá i netypické nástroje jako balkánskou píšťalu kaval nebo indické harmonium. A také nástrojové mistrovství, v žánru nikoli běžné, ale v této „lize“ samozřejmé.