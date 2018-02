Reklama na vyšší úrovni. Její zadavatelé si u seriálu koupili celou zápletku

LOS ANGELES Umísťování produktů do filmů či televizních seriálů, které je známé pod anglickým označením „product placement“, je významným zdrojem financování produkce. To už je ale nejspíš překonáno. Průlomovou by z tohoto hlediska mohla být epizoda amerického sitkomu Black-ish odvysílaná na konci ledna, v němž si zápletku zaplatila firma Procter & Gamble, napsal zpravodajský server The Observer.

Ve zmíněné epizodě, kterou odvysílala televizní stanice ABC, postavy probíraly cenami ověnčenou reklamní kampaň P&G, v níž afro-američtí rodiče mluví se svými dětmi o rasismu. V zápletce pak postava Dra Johnsona, což je černošský otec rodiny a vedoucí pracovník tvořící reklamní kampaně, a proto ho reklamní kampaň P&G velmi zajímá.

Příčinou tohoto pronikání produktů do samotných zápletek je konkurence, jakou pro televizi a její tradiční reklamy představují digitální diváci. Exploze takových služeb, jako je Netflix, vzestup alternativně natáčených pořadů a přeskakování reklam, společně s odlivem mladých diváků od tradiční televize přiměly zadavatele reklamy, aby začali hledat jiné cesty, než 30sekunodové reklamní spoty.

Zadavatelé reklamy jsou nyní velmi často značně zapojení do všech aspektů televizních pořadů od financování a dohod o umístění produktů až po digitální vkládání svých výrobků do jednotlivých scén s pomocí speciálních efektů. Ti, kdo chtějí mít ještě větší kontrolu nad propagací svého produktu, se sami zapojují do tvorby pořadů, jež by oslovily diváky a zároveň propagovaly jejich značku.

To je i případ pořadu Eat The Week with Iceland (Týden jíme s Islandem) televizní stanice Channel 4, kde rodiny trpící nedostatkem času vaří společně pro všechny. Pořad měl plně pod palcem jistý řetězec vyrábějící mražené potraviny, který rozhodoval dokonce i o tom, jaký druh mrazáku se v něm objeví.

Dvojsečná zbraň

V byznysu product placementu se točí velké peníze, ale někdy si zadavatelé reklamy neuvědomují, jaká na ně mohou číhat rizika. Na každý úspěch, jakým bylo například spojení firmy Superdrug s pořadem Ostrov lásky stanice ITV2, kde byly během natáčení všude strategicky rozmístěné lahvičky s mlékem na opalování, připadá jeden neúspěch až průšvih.

O tom by mohla vyprávět firma Henkel, která vlastní například značku vlasové kosmetiky Schwarzkopf. V roce 2012 dala v přepočtu téměř 60 milionů korun za dohodu s reality show Big Brother vysílanou stanicí Channel 5.

Kolem té se ale strhl skandál kvůli týrání a rasismu mezi spolubydlícími. A dohoda, která mimo jiné zahrnovala i obarvení vlasů soutěžících a moderátorky výrazně rezavou barvou, pověsti Henkelu spíše uškodila, protože na dění v domě „velkého bratra“ si stěžovalo více než 1200 diváků.

Někteří zadavatelé reklamy proto nyní zkoušejí spíše efekty v hollywoodském stylu, aby se postarali, že diváci jejich produkt mimoděk zaregistrují. Příkladem mohou být například reklamy na billboardech, které jsou součástí scény, v níž se natáčí.

Ovšem s těmito inovacemi - od reklamních dialogů až po podstrčené reklamy - musí zadavatelé postupovat velmi obezřetně. Moderní diváci mají čím dál tím nižší stupeň tolerance vůči komerčnímu zneužívání filmů a seriálů, a stírání hranic mezi obsahem a reklamou by se mohlo jak zadavatelům reklamy, tak tvůrcům samotného pořadu vymstít.