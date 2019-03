Hučky i mosty na hlavu a čelenky vpřed. Když to má Prada, je to jednoznačně trend

Nejsem zrovna kloboukový typ, takže trendy v pokrývkách hlavy mě nechávají převážně klidným. V posledních měsících se ale prosadily dva hity takovou silou a tak výrazně mi připomněly dětství z kraje devadesátých let, že se o ně na řádkách Čekstajlu prostě musím podělit.

Začněme čistě dámami, které mají vždy přednost. Když jste byly malé holčičky, dost často vám maminky jistě říkaly: „Vezmi si čelenku, ať ti vlasy nepadají do očí (případně do jídla nebo kamkoliv jinam).“ Teď jsou čelenky in i pro odrostlé holčičky, ba dokonce dospělé ženy. A dokonce čím větší, tím lepší.



Začalo to pomalu. V posledních letech byly in různé aplikace ve vlasech, které byly přidržované tenkým páskem třeba kovu. Teď už jde o čelenky zvící mostní konstrukce. Vloni si takovou obří čelenku posázenou perlami vzala na křtiny prince Louise vévodkyně Kate namísto fascinátoru. Koncem loňského roku pak její variantu v trochu punkovějším provedení vyslala na molo s úplně každým modelem své jarněletní kolekce Miuccia Prada. A jak se říká v módní branži: „Když to má Prada, je to jednoznačně trend.“ Takže letos se čelenky vážně nosí.



Teď se mohou přidat i pánové, ale dámy odcházet nemusejí, protože další klobouček je určen pro obě pohlaví. Správný český výraz se pro něj hledá těžko. Otrockým překladem z angličtiny bychom mohli říct, že jde o kyblíkový klobouk.

Takzvaný bucket hat je v české kotlině nejznámější jako rybářská hučka. Ostatně nejživější dětskou vzpomínku na něj mám spojenou s plukovníkem Henrym Blakem ze seriálu M. A. S. H., který ji měl ještě hezky dozdobenou peříčky a rybářskými muškami. Kyblíčky na hlavách bylo vidět opět na přehlídce Prady, ale také Christiana Diora či Burberry, velkou propagátorkou je samozřejmě módní ikona Rihanna. A také čísla mluví jasně. Online shop Asos hlásí, že meziročně stouply prodeje kloboučku o 343 procent. Také Kangol, tradiční výrobce této pokrývky hlavy chránící především před sychravým počasím, se chlubí nárůstem objednávek o 339 procent.

Přitom nejde o nějaký supermoderní výmysl. Jak řekl Stephen Jones, kloboučník, který vytvořil kyblíky právě pro Diora: „Je to jeden z nejstarších tvarů klobouků. Najdete ho třeba už ve 14. století. Je to jednoduchý a funkční tvar. Vršek vám chrání vlasy před sychravým počasím, spadená krempa pak tvář před nečasem nebo sluncem.“ Jejich současnou podobu mají na svědomí irští farmáři z počátku minulého století. Jejich hučky byly převážně z vlněné tkaniny, jako je tvíd. Díky vysokému obsahu lanolinu byly nepromokavé a díky tvaru je zas farmář celkem jednoduše nacpal do kapsy.



A pak už si žily vlastním životem. Sem tam se staly módními jako třeba v 70. letech. Protože byly praktické, přisvojily si je i armády. Mezi prvními byli Izraelci, protože jim přišly vhodné do pouštních podmínek. A teď v nich můžeme svádět boj s každodenností.