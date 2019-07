Nastupující trend v pánské módě? Čelenky připomínající podivné klobouky

Sociální sítě, jak má vyzkoušené snad každý, jsou děsně mazané. Tak nějak (jsou na to algoritmy, ale to teď nechme stranou) vědí, co nás zajímá, a pak nám to nabízejí v reklamách ke koupi. „Kupodivu“ já je mám zaflákané upozorněními na skvělé kousky nábytku (pořád se něco hodí, že) a méně či více fantastickými nabídkami módních značek a internetových obchodů s oblečením.

Většinou je přeskakuju co nejrychleji, protože ty nejčastější jsou buď podezřelé čínské provenience, nebo se primárně jedná o obchody s rychloobrátkovou módou, kde nabízené výrobky smrdí umělotinou pomalu už z náhledové fotky.

Nedávno mě ale jeden obrázek zarazil. Byla na něm pánská čelenka. Ne sportovní. Stříbrný kruh, který obepínal hlavu. Na něm se skvěly listy, vytvářející dojem římského vítězného věnce, a směrem dolů kolem uší visely ještě po obou stranách řetízky. Zkrátka něco, co by si bez váhání vzala paní Galadriel nebo Liz Taylorová v roli Kleopatry (v tomto případě by to ale chtělo pozlatit). Umění nosit umění aneb Když nosíte cokoli, co vypadá nenositelně Jakkoli by se mohlo zdát, že šlo o nabídku výbavy na karneval, jde jen o odraz nastupujícího trendu (nejen) v pánské módě. Jeho středobodem jsou totiž pokrývky hlavy. Chtělo by se říct jednoduše klobouky nebo čepice, ale to se Čekstajlu nezdá dost výstižné pro některé výtvory, jež vrhli přední návrháři do svých kolekcí.

„Desetiletí tenisek“ pomalu končí Dior, Louis Vuitton, Raf Simons nebo JW Anderson. Velcí hráči na poli módy – a všichni ve svých kolekcích pro příští rok pracují s něčím na způsob klobouku. A spíš než schůzku klubu gentlemanů z první poloviny 20. století to připomíná dostihy v Ascotu, kde se šlechtičny předhánějí v tom, kdo bude mít podivnější (nebo kreativnější, chcete-li) věc na hlavě. Takže nabobtnalé „kyblíky“ zálesáckých či rybářských čepic, předimenzované panamáky nebo variace na klasické klobouky sběračů rýže vypadají ještě jako velmi konzervativní volba. Obří pletené doughnaty, obepínající lebku, nebo jako v případě kreací vzývaného Virgila Abloha pro značku Louis Vuitton obří ptačí hnízdo, to jsou teprve ty pravé trendy pokrývky hlav. Motýlek z černého obleku smoking neudělá. Pánové, inspirujte se u dam Jak se to stalo? Jedno vysvětlení se nabízí: kreativci ve světě módy na té nejvyšší úrovni se vracejí k tomu, ukazovat i oděv jako formu umění, a na přehlídkách neprezentují primárně nositelné řady oblečení.

Druhé vysvětlení přinesly například módní stránky britského Guardianu. Tam se fashion experti zamýšlejí nad tím, že slovutné značky opouštějí „desetiletí tenisek“ a našly si v kloboucích nový módní kousek, který teď chtějí dostat do centra pozornosti. Proč? Kalhoty se zase prodlužují a rozšiřují, takže by ikonické kousky za nekřesťanské peníze na nohou nebyly tak dobře vidět. To taková třpytivá čelenka nebo výtvor z plastových květů rozhodně žádnému pohledu neunikne.