Vánoce bez ponožek? Designový náhubek pod stromečkem pro každého

Když minulý týden vláda předvedla frašku na téma povinné roušky všude, nebo raději jen někde, protože se vám to nelíbí, vyrazil jsem zmateně po domě hledat tu svou nejoblíbenější. Průzkum různých zákoutí jsem odpískal ve chvíli, kdy se ukázalo, že zas tak žhavé to nebude. Ale zároveň jsem se vydal probádat, co nového vymysleli v tomto směru designéři, protože rouška od podzimu rozhodně bude tím nejvýraznějším módním doplňkem, který si můžou fashion nadšenci dopřát.

Nabídka je nepřeberná, až by se mohlo stát, že vánočním dárkem číslo jedna letos nebudou ponožky, ale „dyzajnový“ náhubek. Tak jen pro pořádek – následující řádky popisují spíš ty z kategorie za ceny nemírné, krásné roušky od návrhářů se ale dají sehnat i za mnohem rozumnější peníze, a oživí tak podzimní, zimní, a nebudeme si nic nalhávat, i jarní outfit.

Týden módy zahájí legenda české módy Rochová. Roušky budou povinné Jedním z nejnovějších přírůstků do luxusního krytí dýchacích cest je ústenka Burberry. V té nejklasičtější kostce z dílny této módní firmy. Můžete ji kromě tradičních hnědých tónů mít v namodralé variantě, a to za lidových 90 liber (zhruba 2600 korun). Hřát u srdce vás může, že 20 procent z ceny půjde do fondu, který Burberry založila a z něhož pořizuje ochranné prostředky pro pracovníky v první linii.

Mimochodem, to není prázdné gesto. Burberry v době krize šila na svých strojích ochranné obleky místo ikonických trenčkotů. Podobně zaměstnaly své pracovníky i značky Prada, Armani nebo Zegna Group. Bulgari zase odložila produkci svých proslulých parfémů a zdravotníkům poslala desítky tisíc dezinfekčních gelů. Nyní novozélandská návrhářka Annah Strettonová, proslulá především svatebními šaty, šije látkové ústenky ostošest. A veškerý zisk z nich přetaví v nové roušky, které rozdává těm nejohroženějším, kteří si je třeba nemohou dovolit. I česká značka ALO diamonds vytvořila sérii luxusních roušek zdobených diamanty Ale zpět k rouškám z kategorie „k nezaplacení“. Prozatímním vítězem kategorie nejdražší náustek je patrně výtvor návrháře a klenotníka Isaaca Levyho. Stvořen z osmnáctikarátového zlata, osázen 3600 bílými a černými diamanty a vybaven nejlepším typem respirátoru. Zákazníkem je čínský byznysmen se sídlem ve Spojených státech. Trochu se mu maska pronese, neb je 30krát těžší než běžný respirátor. Cena pak vyšplhala na astronomických 1,5 milionu dolarů.

Šijete si roušku sami? Měla by mít alespoň dvě vrstvy Výrazně levnější varianty v řádech tisíců dolarů nabízí například rouška posázená perlami z dílny japonské návrhářky Rieko Kawanishi, indický šperkař Dipak Choksi zase roušky pošívá kombinací zirkonů a pravých diamantů a pro milovníky estetiky arabských princezen jsou zde třeba výtvory jordánské návrhářky Samii Alzakleh z kamínků Swarovski.

P. S.: Česktajl není velkým fanouškem roušek, protože prostě překážejí v dýchání. Ale přesto, že vláda dělá zmatky, zkusme k tomu přistupovat rozumně. Nejsou samospásné, ale mohou pomoci. I kdyby jen psychicky, protože někdo jiný se nebude bát do autobusu nebo tramvaje, když ostatní ji mají taky. Takže buďme ohleduplní. To je nejvíc in vždy a za každých okolností.