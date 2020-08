Týden módy zahájí legenda české módy Rochová. Roušky budou povinné

PRAHA Pražský týden módy zahájí v pátek 4. září performance významné představitelky české módy a pedagožky Liběny Rochové. Uskuteční se v areálu kláštera svatého Gabriela na Smíchově, který bude hlavním sídlem letošní akce. Ta se kvůli koronaviru namísto jarní a podzimní edice koná jen jedna. Pořadatelé se připravují na bezpečnostní opatření, návštěvníci třeba budou muset mít roušky.

Už dříve také organizátoři uvedli, že v případě nepříznivého vývoje situace se zvažuje i varianta, že módní přehlídky by se odehrály formou předtočených videí a promítaly by se ve venkovních prostorách areálu. Přehlídky se mají konat od 5. do 8. září na dvou molech v areálu kláštera.



Zahajovací večer zářijové edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku obohatí výtvarná performance Rochové propojující módu, tanec, hudbu a světlo. „Před šesti lety jsem byla u zrodu pražského týdne módy v režii Lukáše Loskota a od začátku akci fandím. Oceňuji, že systematicky podporuje mladé talenty, proto se zde pravidelně prezentujeme s Ateliérem designu oděvu a obuvi na UMPRUM,“ uvedla Rochová.

Inspirací pro připravovanou výtvarnou performanci jí byly historické prostory bývalého kláštera v Holečkově ulici na pražském Smíchově. Prezentace bude podle autorky propojením výtvarného uměleckého konceptu s oděvní nositelnou kolekcí.

Na tvorbě scény se kromě historických prostor bývalého kláštera budou podílet vedle Rochové také tanečnice a choreografka Markéta Jandová a designér Jan Činčera, který se specializuje na obalový a produktový design.



Do jedné akce se v září spojí jarní edice, která měla představit módu na letošní podzim a zimu, a podzimní edice, která ukazuje vždy módu pro příští jaro a léto. Pořadatelé dali návrhářům vybrat, kterou kolekci představí. Součástí doprovodného programu týdne módy bude mimo jiné i projekce dokumentárního filmu o tvorbě slavného návrháře obuvi Christiana Louboutina.