Zvláštní symbióza. Nejstarší módní dům ve Francii se spojil s Paris Hiltonovou

Blondýnku s ostrým mikádem možná nepoznáváte a na vině nebude jen trocha retuše. Značka Lanvin si pro kampaň na jaro/léto vybrala velmi neobvyklou tvář. Pod černými brýlemi se totiž skrývá americká dědička a miláček bulváru – Paris Hilton. Spojení tak kontroverzní osobnosti s nejstarším módním domem ve Francii je poněkud… étrange, chtělo by se říci.

Pravnučka Conrada Hiltona, zakladatele slavné hotelové sítě, totiž představuje pravý opak toho, jak ji značka zvěčnila. Paris, to jsou třpytky, křiklavě růžová, předlouhé vlasy a čivava v podpaží. Ale také nekonečné večírky, řízení v opilosti i pár dní ve vězení. „Paris Hilton je absolutní ikona, symbol naší doby,“ svěřil se ovšem Bruno Sialelli, designér značky Lanvin. Blonďatou divu prý vybral osobně a záměrně ji chtěl zobrazit jinak, než jak ji všichni známe. Elegantnější a sofistikovanější.



Podle samotné Hilton taková spolupráce navíc dává smysl, neb je dlouholetou fanynkou značky a vždy obdivovala odkaz zakladatelky, Jeanne Lanvin. Také si pochvalovala, jak jí výsledný styling padnul, neboť ji všichni chtějí neustále fotit s umělými řasami, což už ji nebaví. Lanvin ji prý konečně zachytil přirozeně.

Možná to skutečně je Parisina labutí píseň, tečka za odhalujícími mini šaty a prodlouženou kšticí. Hilton už totiž není dvacet. Nedávno oslavila čtyřicítku, pár dní nato se zasnoubila a je přesvědčena, že tentokrát to vyjde. Na konci loňského roku také upoutala pozornost dokumentem This is Paris, kde se svěřila, že ona blonďatá barbína byla jen fasáda, kterou by už konečně ráda odložila.



Značka Lanvin ale také nemá mnoho důvodů mít nos nahoru. Její situace byla v posledních letech více než rozpačitá. Na výsluní byla značka naposledy v době, kdy ji kreativně vedl návrhář Alber Elbaz. Ten byl ale odejit v roce 2015 a od té doby se dům potácí ve finančních potížích. Zákazníci prý byli zmatení, protože Lanvin byl vždy velmi ženský, či spíše spontánně dívčí, barevný a květinový. Po odchodu Elbaze ale značka změnila tvář, kolekce obarvila na černo a nestyděla se nabízet oblečení s velkým logem LANVIN.

Prodeje šly dolů, slavnému módnímu domu jednu chvíli hrozilo, že nebude schopen vyplatit své zaměstnance, a byl nucen některé prodejny zavřít. Kreativní ředitel Bruno Sialelli je navíc na svém postu teprve dva roky. Jeho předchůdci měli jepičí životy. V roce 2018 se slavný módní dům stal součástí čínské skupiny Fosun a po nedávné finanční injekci ve výši sto milionů eur se prý značka zmátořila.



Začínají tedy Paris a Lanvin znovu? Dává nám snad módní dům, jehož kořeny sahají až do roku 1889, najevo, že zažívá restart stejně jako slavná americká celebrita? Ale kápl Lanvin na tu pravou? Vždyť ještě loni byla Paris spolu se svou sestrou Nicky a matkou Kathy tváří kampaně pro italský dům Valentino! A jeho novou kabelku nepropagovala se sofistikovaným výrazem ani elegantním mikádem. Byla to stará známá Paris s dlouhými blond vlasy, umělými řasami a telefonem namířeným k selfíčku. Ale možná jim to oběma – Paris i Lanvin – tentokrát vyjde.