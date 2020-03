Centrum architektury a městského plánování přichází s přednáškami online

Plošný zákaz pořádání společenských akcí vnímá Centrum architektury a městského plánování (CAMP) jako výzvu. Myslí na své návštěvníky a fanoušky architektury, pro které připravilo alternativní virtuální program. Své březnové přednášky nabídne v podobě živých přenosů, spouští online archiv záznamů přednášek, diskuzí a programů, které se v instituci již odehrály a připomíná podcast Zkouška sirén ze světa současné architektury a urbanismu.

„Návštěvníkům neunikne prakticky nic. Možná naopak zavítají do CAMPu i ti, kterým by se jinak přednášku nepodařilo stihnout. Bezpečnost návštěvníků je pro nás prioritou. Okamžitě jsme se proto rozhodli program přesunout na internet a připravili jsme nový virtuální rozcestník se všemi online aktivitami centra. Nezavíráme, nerušíme, jen se všichni sejdeme na internetu. Věřím, že je to správný způsob, jak na danou situaci zareagovat,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.



Ve spolupráci s MALL.TV také uvádí osm dosud nezveřejněných dílů talk show Camping s Ondřejem Cihlářem. Více o online programu CAMPu lidé najdou na www.campuj.online.

CAMP připravuje čtveřici živých přenosů. Do konce března nabídne na svém Facebooku diskuzi Velké změny Prahy z oblasti železniční dopravy (18. března.), pokračování cyklu přednášek Atlas modernismu kurátora, publicisty a historika designu a architektury Adama Štěcha (19. března) nebo výjezdní talk show Camping s Ondřejem Cihlářem. Ten se tentokrát přesune do malebných kulis architektonicky oceňované nově zrekonstruované obecní hospody v Máslovicích. Hosté pořadu budou starostka obce Vladimíra Sýkorová a člen skupiny Tata Bojs a rodák z pražské Hanspaulky Mardoša.

Specialitou březnového programu se pak stane přednáška architekta Robina Winogronda ze švýcarského Studia Vulkan (26. března), který poodhalí jeho přístupy k navrhování veřejných prostranství a parků. Jeho vystoupení se uskuteční ve spolupráci s galerií Norma Space.