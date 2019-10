Řevnický bytový projekt vyhrál Národní cenu za architekturu

Bytový komplex Corso Pod Lipami, který je součástí mnohem většího projektu, získal ocenění Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2019.

V centru Řevnic postupně vznikla restaurace Corso, bar Otakar, Boutique hotel Corso, coworkingové centrum Meandr, pivovar s pivnicí, občerstvení Kůlna a 5 bytových domů pojmenovaných jako Corso Pod Lipami. Cílem projektu bylo oživit prostor mezi náměstím Jiřího z Poděbrad a vlakovým nádražím, kam se lidé mohou vracet. Na rozdíl od běžných developerských projektů není Corso budováno na zelené louce, ale v samém srdci obce.

A podílelo se na něm hned několik zkušených architektů. Rezidenční projekt Corso Pod Lipami navrhla architektka Alena Šrámková. „Chceme vybudovat prostředí, ve kterém bychom sami rádi žili. Prostředí bohaté ale obyčejné, krásné a současně normální. Rádi bychom dali prostor rodinám, aby zde vychovaly sebevědomé a velkorysé děti,” říká architektka Alena Šrámková, která je mimo jiné autorkou vestibulu pražského hlavního nádraží nebo nové budovy ČVUT.



Architekt Tomáš Šantavý se naopak postaral o rekonstrukci starých budov. Na místě bývalého nádraží Západní dráhy vytvořil pivnici a pivovar, kde sládek Roman Řezáč vaří ryze řevnické pivo. Pod taktovkou arch. Šantavého se uskutečnila i rekonstrukce nejstaršího domu na náměstí, kde vznikla restaurace s barem a hotelem. Na jeho interiéru se podíleli také architekti Stanislav Kožuch a Luciano Belcapo, který mimo jiné navrhoval restaurace Zdeňka Pohlreicha Next Door a Divins. Ideou bylo zachovat duch historické budovy a doplnit ho o nové funkční prvky.

Poslední budovou je sdílený pracovní prostor Meandr, který je plný inspirace, vzdělávání a kultury. Coworkingové centrum nabízí klidné a příjemné zázemí pro práci, pronájem zasedacích místností i možnost jednodenních návštěv. Tvůrcem myšlenky Meandru je Aleš Klemperer. Interiér měla na starost architektka Maria Maninová.



V roce 2012 vypsalo město Řevnice výběrové řízení pro investorský záměr na chátrající prostor mezi nádražím a náměstím, jehož součástí byl kromě pozemků i nejstarší dům v obci. Mezi přihlášenými byli i dva řevničtí rodáci - manželé Petr Kozák a Helena Vaňková. „Někdy vznikají projekty z filantropie, někdy z nouze... u nás to byl strach, že projekt dostane do ruky nějaký investor, který to místo zničí,” říká Petr Kozák.